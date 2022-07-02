У Кременчуці зросла кількість жертв ракетного удару по ТЦ Амстор

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого торгового центру.
У Кременчуці рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого торгового центру "Амстор", у який влучила російська ракета. Про це заявив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Остаточна кількість загиблих встановлюється", - додав він.
За даними мера Кременчука Віталія Малецького, жертвами ракетного удару стали 22 людини. Слід уточнити, що експертам вдалося встановити тіла 20 загиблих. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.
У лікарні не вдалося врятували постраждалу людину, вона померла.
За даними рятувальників, на території торгового центру загалом виявили 29 фрагментів тіл.
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Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці
Нагадаємо, у 27 червня, Росія вдарили ракетами про місті Кременчук на Полтавщині. Одна з ракет несла у собі 900 кілограмів вибухівки і влучила у місцевий торговельний центр, коли там перебувало багато людей.
Багато людей досі вважаються зниклими безвісти.
Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.
Пізніше мер Кременчука заявив, що знищений ракетою ТЦ не зачинявся під час повітряних тривог. Адміністрація "Амстору" з 23 червня дозволила торговельному центру не зупиняти роботу, коли звучала сирена.
Загалом у Кременчук влучило дві ракети. Друга влучила у місцеве підприємство і вибила вікна у приміщенні молодіжного футбольного клубу. Внаслідок цього постраждали дві людини.
При цьому глава Міноборони РФ заявив, що в Кременчуці військові РФ розбомбили нібито не торговельний центр, в якому знаходилися сотні мирних жителів, а "ангари із західною зброєю". Пожежу в ТЦ вони пояснили "детонацією боєприпасів". А сам Путін заявив, що "немає ніякого теракту", і що росіяни нібито намагалися знищити західну зброю.
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