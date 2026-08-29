Прибув на місце обстрілу одним із перших: загинув голова Дмитрівської громади на Київщині

Очільник Дмитрівської громади прибув на місце обстрілу одним із перших, аби допомогти постраждалим.

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Тарас Дідич / Фото: Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, фото з соцмереж

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Голова Дмитрівської громади загинув під час атаки на Київщину

Тарас Дідич приїхав на місце удару одним із перших

Він очолював громаду з 1994 року

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Внаслідок ворожої атаки на Київщину загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який очолював її понад три десятиліття. Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За його словами, Тарас Дідич загинув, прибувши одним із перших на місце обстрілу, аби допомогти постраждалим.

"Глибоко співчуваю рідним і близьким голови Дмитрівської громади Тараса Тарасовича Дідича, який загинув унаслідок ворожої атаки на Київщину", - висловив співчуття у своєму дописі Микола Калашник.

Зазначається, що очільник громади обіймав свою посаду з 1994 року, знав кожне село та вулицю й залишався з жителями навіть під час російської окупації.

"Ми багато працювали разом і чимало встигли реалізувати для громади. Тараса Тарасовича дуже не вистачатиме всій Київщині. Світла та вічна пам’ять", - зазначив міністр.

Атака РФ на Київщину 28 серпня - що відомо

Як писав Главред, ворожий удар по підприємству в селі Мила Бучанського району стався ввечері 28 серпня близько 20:10, коли внаслідок влучання чи падіння БПЛА спалахнула масштабна пожежа й почалася детонація.

За даними Офісу генпрокурора та очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка, через вибухи є загиблі та щонайменше п'ятеро поранених, а точна кількість жертв поки з'ясовується. Руйнувань зазнала й навколишня інфраструктура: повністю знищено один приватний будинок, пошкоджено ще сім осель, пансіонат для літніх людей та автомобіль рятувальників.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про службову недбалість (ст. 367 КК України), щоб встановити обставини, які могли декілька кратно посилити деструктивні наслідки атаки. Слідчі перевіряють, що саме зберігалося на об'єкті в момент прильоту, чи мали посадовці відповідні дозволи на розміщення вибухонебезпечних матеріалів, а також законність ухвалених ними рішень.

Реагуючи на події, прем'єр Сергій Корецький зазначив, що до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено всі необхідні сили та сили ДСНС. Водночас він із сумом констатував, що попередній подібний випадок у Вишневому так і не став належним уроком для відповідальних осіб.

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Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України з 16 липня 2026 року, до цього був головою Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

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