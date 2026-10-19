Масований удар РФ по Київщині: є загибла та поранені, людей шукають під завалами

Унаслідок нічної атаки на Київську область в Ірпені постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей, ще троє людей зникли безвісти.

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РФ вдарила по Київщині / Фото: ОВА

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В Ірпені постраждали шестеро людей, серед них троє дітей

Троє людей зникли безвісти, тривають пошукові роботи

На Київщині пошкоджено будинки, автомобілі, підприємство та об’єкти інфраструктури

У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київській області балістичними та крилатими ракетами й ударними безпілотниками.

В Ірпені Бучанського району постраждали шестеро людей, серед них троє дітей, ще троє людей зникли безвісти. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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"На жаль, є постраждалі. В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них - троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки", - заявили в КОВА.

За словами першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Пащинського, внаслідок прямого влучання по приватному сектору Ірпеня загинула жінка.

За словами Ткаченка, у Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, шість автомобілів, виробниче та складське приміщення, а також заклад освіти. У багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

В Ірпені виникли пожежі у приватному секторі, місто огорнув дим. Виконувачка обов’язків міського голови Анжела Макеєва закликала жителів зачинити вікна та за можливості обмежити перебування на вулиці.

"Ірпінь огорнутий димом, тому закликаємо мешканців зачинити вікна та за можливості обмежити перебування на вулиці", - зазначила Макеєва.

Удар РФ по Ірпінській громаді / Фото: t.me/makeevaangela

Колишній міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що російські війська атакували одне з найбільших підприємств міста. За його словами, об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

Атака РФ на Ірпінь / Фото: t.me/markushyn

У Вишгородському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, п’ять автомобілів та об’єкт інфраструктури.

Усі відповідні служби працюють на місцях, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки російського удару.

"За кожним таким ударом - людські долі, страх за рідних і зруйновані домівки. Найважливіше зараз - допомогти постраждалим", - наголосив начальник Київської ОВА.

Чи може РФ влаштовувати щоденні масовані атаки

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

За спостереженнями військового, масштабні комбіновані атаки відбуваються приблизно один-два рази на тиждень. Це може свідчити про необхідність накопичувати засоби ураження між великими обстрілами.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив він.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що з вечора 18 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Однак, за даними журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу, Україна знову не отримала раннє попередження від партнерів про запуск балістики.

Нагадаємо, що російські балістичні удари по Києву в ніч на 19 жовтня забрали життя 21-річної дівчини, ще троє людей дістали поранення. Під удар потрапили медичний центр, заклади освіти, житлова багатоповерхівка та наземна станція метро на лівому березі.

Раніше також стало відомо, що російські війська 19 жовтня завдали удару по Дніпру. Пошкоджено приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення.

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Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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