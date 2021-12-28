У Києві зареєстрували нові випадки Омікрона: влада різко посилює карантин

У Києві посилюють карантин / УНІАН

У Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника в Facebook, у зв'язку з цим жителі повинні дотримуватися карантинних правил, що діють у столиці.

"Сьогодні в місті вже зафіксовані випадки захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта". За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють в легкій формі", - написав чиновник.

За словами представника КМДА, кияни повинні дотримуватися обмежень "жовтої" зони карантину.

Йдеться про обов'язкове носіння масок в громадських приміщеннях і громадському транспорті.

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Що заборонено

відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходиться більше 50% співробітників;

робота закладів освіти, якщо в них вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота театрів, кінотеатрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, за винятком доставки і роботи на винос;

робота спортзалов и бассейнов;

діяльність закладів з розміщення, за винятком готелів, санаторних і соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діятимуть за наявності таких документів

"жовтий" covid-сертифікат або паперова довідка 063-У;

"зелений" covid-сертифікат; негативний ПЛР-тест, який діє протягом 72 годин, сертифікат про одужання від коронавірусу, (діючий протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу).

Що ще заборонено в Києві

проїзд у громадському транспорті пасажирам без:

негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосований протягом 30 днів від дати введення дози;

"жовтого " або" зеленого " covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без:

негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигену терміном дії 72 години;

"зелений" COVID-сертифікат або документ про одужання.

Нагадаємо, штам коронавірусу Омікрон може не визначатися ПЛР-тестами, так як чутливість різних видів тестів не стовідсоткова.

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