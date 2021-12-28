У Києві зареєстрували нові випадки Омікрона: влада різко посилює карантин

Пацієнти переносять хворобу в легкій формі.
У Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника в Facebook, у зв'язку з цим жителі повинні дотримуватися карантинних правил, що діють у столиці.
"Сьогодні в місті вже зафіксовані випадки захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта". За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють в легкій формі", - написав чиновник.
За словами представника КМДА, кияни повинні дотримуватися обмежень "жовтої" зони карантину.
Йдеться про обов'язкове носіння масок в громадських приміщеннях і громадському транспорті.
Що заборонено
- відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходиться більше 50% співробітників;
- робота закладів освіти, якщо в них вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота театрів, кінотеатрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, за винятком доставки і роботи на винос;
- робота спортзалов и бассейнов;
- діяльність закладів з розміщення, за винятком готелів, санаторних і соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження не діятимуть за наявності таких документів
- "жовтий" covid-сертифікат або паперова довідка 063-У;
- "зелений" covid-сертифікат; негативний ПЛР-тест, який діє протягом 72 годин, сертифікат про одужання від коронавірусу, (діючий протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу).
Що ще заборонено в Києві
проїзд у громадському транспорті пасажирам без:
- негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години;
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосований протягом 30 днів від дати введення дози;
- "жовтого " або" зеленого " covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;
відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без:
- негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигену терміном дії 72 години;
- "зелений" COVID-сертифікат або документ про одужання.
Нагадаємо, штам коронавірусу Омікрон може не визначатися ПЛР-тестами, так як чутливість різних видів тестів не стовідсоткова.
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