Посилення карантину наприкінці січня та загроза штаму Омікрон: у МОЗ попередили українців

Карантин в Україні можуть посилити вже наприкінці січня через штам Омікрон - Кузін / УНИАН

Карантин в Україні може бути посилено вже наприкінці січня у тому випадку, якщо в країні зафіксують широку циркуляцію нового штаму коронавірусної інфекції Омікрон. Держава припускає посилення масочного режиму і вимог щодо обробки рук. Медична система працюватиме над виявленням Омікрону та дослідженням варіації коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

У інтерв'ю Укрінформу він розповів про те, що профілактичні заходи, серед яких вакцинація, носіння захисних масок, дотримання соціальної дистанції та обробка рук антисептиком, працюватимуть і проти Омікрона.

За його словами, влада може внести зміни щодо масочного режиму і обробки руку у випадку широкого поширення штаму.

"Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені і в наш адаптивний карантин щодо посилення масочного режиму, обробки рук", - додав Кузін.

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Також він уточнив, що медики працюватимуть над виявленням нових випадків штаму Омікрон і максимально їх досліджуватимуть. Зміни в карантинний режим можуть внести в кінці січня.

читайте такожПовне скасування карантину, масок і вакцинації в Україні: Зеленський відповів на петицію про коронавірус"Але перегляд (карантинних заходів) можливий наприкінці січня, коли ми точно матимемо обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму", - підкреслив Ігор Кузін.

Коронавірус в Україні

За даними на ранок п'ятниці, 24 грудня, в Україні зареєстровано 6647 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу госпіталізували 1646 осіб. Загинули 248 людей. Одужали 14 874 людини.

З 23 грудня в Україні скоротили червону зону карантину. Відтепер до неї входять тільки Волинська та Запорізька область. До жовтої зони перевели Київську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Черкаську області.

Кабінет міністрів змінив правила карантину в жовтій зоні. Термін дії жовтих сертифікатів скоротили до 30 днів. Працівники закладів жовтої зони і відвідувачі повинні зробити хоча б одне щеплення проти COVID-19. Якщо вакцинації немає, потрібен буде негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Обидва документи діють не більше 72 годин.

15 грудня Кабмін ухвалив рішення щодо продовження карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Прем'єр-міністр підкреслив, що правила, які передбачають наявність COVID-сертифіката для відвідування громадських місць, а також вимоги щодо масочного режиму і соціальної дистанції, зберігаються.

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