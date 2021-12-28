Штам коронавірусу Омікрон може не виявлятися ПЛР-тестами: як його визначити

ПЛР-тест може не виявити штам Омікрон / Reuters

Штам коронавірусу Омікрон може не визначатися ПЛР-тестами, так як чутливість різних видів тестів не стовідсоткова.

Як розповів доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв в коментарі "Обозревателю", ПЛР-тест дає не 100-відсотковий результат і з іншими штамами вірусу.

"Чутливість ПЛР-тестів, за найоптимістичнішими оцінками, становить до 80%. Тобто 20%, а то і 30% результатів можуть бути помилково негативні. ПЛР може не бачити не тільки Омікрон, а й інші віруси", — зазначив Сергій Крамарєв.

Він також додав, що у ІФА-тестів чутливість ще нижче. А сама вона не залежить від конкретного штаму COVID-19.

читайте такожПосилення карантину наприкінці січня та загроза штаму Омікрон: у МОЗ попередили українців"Є окремі тести на окремі штами, наприклад, на Дельту, на Омікрон. Але все одно можливості ПЛР-діагностики обмежені помилковими результатами до 20-30%. Коли лікар знає, що у пацієнта був контакт з хворим коронавірусом, коли симптоми схожі на COVID-19, робляться ПЛР-тести кілька разів. Буває, на другий-третій раз отримуємо позитивний результат", - додав професор.

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Раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, у чому особливість перебігу штаму коронавірусу Омікрон.

Заслужений лікар України зазначила, що новий штам небезпечний і для вакцинованих людей, у тому числі тих, у кого в організмі багато антитіл. Також почастішали випадки повторного зараження COVID-19.

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