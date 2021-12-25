"Уціліти нереально": Комаровський порівняв Омікрон з кором і заявив, що його "підчепить" весь світ

Протягом найближчих трьох місяців на штам Омікрон захворіє така ж кількість людей, скільки перехворіло на коронавірус за два роки.
Коронавірус штаму Омікрон не такий важкий, як варіант Дельта. Але Омікрон поширюється набагато швидше за всі відомі штами коронавірусу, розповів відомий лікар Євген Комаровський.
В ефірі програми "Народ проти"на телеканалі "Україна 24" Комаровський зазначив, що на штам коронавірусу Омікрон перехворіє швидше за все весь світ, бо він більш заразний.
"Заразність у 3-4 рази вища, ніж у "Дельти", тобто це наближається за заразністю десь до кору. Вціліти від "Омікрона" практично нереально - жодні маски, обмеження нас не рятують. "Омікрон" прийде до кожного носогорла", - зазначив фахівець.
За словами Комаровського, у Вашингтонському університеті дали прогноз щодо Омікрону, і вчені вважають, що протягом найближчих трьох місяців на цей штам захворіє така ж кількість людей, скільки перехворіло на коронавірус за два роки.
"Вони чекають захворювання майже 3 млрд людей. Він протікає легше, але кількість хворих така, що лікарні будуть забиті і всім вистачить попрацювати", - зазначив лікар.
За його словами, у Південній Африці, де вперше був виявлений Омікрон, вже заявляють про різке падіння захворюваності. І це при тому, що там не було строгих локдаунів і ніхто особливо дисципліну не дотримувався.
"Практично всі жителі країни мають за великим рахунком антитіла. Тому у них Омікрон сильно не розгулявся. Я вас запевняю, що знайти в Україні людей, у яких немає антитіл, досить складно, тому що всі наші локдауни носили умовний характер...Всі, хто хотів виходити з дому, вже з коронавірусом зустрілися за великим рахунком", - вважає Комаровський.
Він підкреслив, що коронавірус в будь-якому вигляді - смертельно небезпечне захворювання для літніх людей. Тому потрібно обов'язково вакцинуватися і в деяких випадках бустерна доза вакцини важлива.
Раніше експерти з Південної Африки, де вперше виявили новий штам коронавірусу, з'ясували, що симптоми зараження "Омікроном" - це пирхота в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.
10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.
18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.