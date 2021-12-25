"Уціліти нереально": Комаровський порівняв Омікрон з кором і заявив, що його "підчепить" весь світ

Комаровський порівняв Омікрон з кором і заявив, що його "підчепить" весь світ / колаж Reuters, УНІАН

Коронавірус штаму Омікрон не такий важкий, як варіант Дельта. Але Омікрон поширюється набагато швидше за всі відомі штами коронавірусу, розповів відомий лікар Євген Комаровський.

В ефірі програми "Народ проти"на телеканалі "Україна 24" Комаровський зазначив, що на штам коронавірусу Омікрон перехворіє швидше за все весь світ, бо він більш заразний.

"Заразність у 3-4 рази вища, ніж у "Дельти", тобто це наближається за заразністю десь до кору. Вціліти від "Омікрона" практично нереально - жодні маски, обмеження нас не рятують. "Омікрон" прийде до кожного носогорла", - зазначив фахівець.

За словами Комаровського, у Вашингтонському університеті дали прогноз щодо Омікрону, і вчені вважають, що протягом найближчих трьох місяців на цей штам захворіє така ж кількість людей, скільки перехворіло на коронавірус за два роки.

"Вони чекають захворювання майже 3 млрд людей. Він протікає легше, але кількість хворих така, що лікарні будуть забиті і всім вистачить попрацювати", - зазначив лікар.

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За його словами, у Південній Африці, де вперше був виявлений Омікрон, вже заявляють про різке падіння захворюваності. І це при тому, що там не було строгих локдаунів і ніхто особливо дисципліну не дотримувався.

"Практично всі жителі країни мають за великим рахунком антитіла. Тому у них Омікрон сильно не розгулявся. Я вас запевняю, що знайти в Україні людей, у яких немає антитіл, досить складно, тому що всі наші локдауни носили умовний характер...Всі, хто хотів виходити з дому, вже з коронавірусом зустрілися за великим рахунком", - вважає Комаровський.

Він підкреслив, що коронавірус в будь-якому вигляді - смертельно небезпечне захворювання для літніх людей. Тому потрібно обов'язково вакцинуватися і в деяких випадках бустерна доза вакцини важлива.

Раніше експерти з Південної Африки, де вперше виявили новий штам коронавірусу, з'ясували, що симптоми зараження "Омікроном" - це пирхота в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.

10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.