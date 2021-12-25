Розслаблятися не варто: Голубовська назвала особливості COVID-штаму Омікрон

Лікар-інфекціоніст впевнена, що в Україні збільшиться кількість хворих.
Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, в чому особливість перебігу штаму коронавірусу Омікрон.
Заслужений лікар України зазначила, що новий штам небезпечний і для вакцинованих людей, у тому числі тих, у кого в організмі багато антитіл. Також почастішали випадки повторного зараження COVID-19, написала Голубовська на своїй сторінці в Facebook.
Як проявляється Омікрон, і в чому його відмінності
- На початку хвороби температура тіла частіше підвищена, може досягати 39 градусів і навіть вище, але, як правило, до важкої дихальної недостатності не доходить.
- Хворіють Омікроном і вакциновані, в тому числі ті, хто має високий титр антитіл. Почастішали і випадки повторного захворювання.
- Штам має меншу тяжкість перебігу, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності.
- Вірусне навантаження на початку вище, ніж у варіанту Дельта, але з тяжкістю течії це не завжди корелює.
Омікрон в Україні: чим він нам загрожує?
На думку Ольги Голубовської, нас чекає зростання захворюваності, але він, ймовірно, буде не таким трагічним. При цьому групи ризику також більш уразливі до важкого перебігу хвороби.
Інфекціоніст зазначила, що найефективніше себе проявляє лікування COVID-пацієнтів противірусними препаратами в перший тиждень після постановки діагнозу. Це стосується як вакцинованих, так і невакцинованих хворих.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпеку штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.