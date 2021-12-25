Розслаблятися не варто: Голубовська назвала особливості COVID-штаму Омікрон

Ольга Голубовська розповіла про штам коронавірусу Омікрон / УНІАН , facebook.com/ogolubovska

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, в чому особливість перебігу штаму коронавірусу Омікрон.

Заслужений лікар України зазначила, що новий штам небезпечний і для вакцинованих людей, у тому числі тих, у кого в організмі багато антитіл. Також почастішали випадки повторного зараження COVID-19, написала Голубовська на своїй сторінці в Facebook.

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На початку хвороби температура тіла частіше підвищена, може досягати 39 градусів і навіть вище, але, як правило, до важкої дихальної недостатності не доходить.

Хворіють Омікроном і вакциновані, в тому числі ті, хто має високий титр антитіл. Почастішали і випадки повторного захворювання.

Штам має меншу тяжкість перебігу, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності.

Вірусне навантаження на початку вище, ніж у варіанту Дельта, але з тяжкістю течії це не завжди корелює.

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На думку Ольги Голубовської, нас чекає зростання захворюваності, але він, ймовірно, буде не таким трагічним. При цьому групи ризику також більш уразливі до важкого перебігу хвороби.

Інфекціоніст зазначила, що найефективніше себе проявляє лікування COVID-пацієнтів противірусними препаратами в перший тиждень після постановки діагнозу. Це стосується як вакцинованих, так і невакцинованих хворих.