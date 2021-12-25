УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Розслаблятися не варто: Голубовська назвала особливості COVID-штаму Омікрон

25 грудня 2021, 17:41

Лікар-інфекціоніст впевнена, що в Україні збільшиться кількість хворих.

false
Ольга Голубовська розповіла про штам коронавірусу Омікрон / УНІАН , facebook.com/ogolubovska

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, в чому особливість перебігу штаму коронавірусу Омікрон.

Заслужений лікар України зазначила, що новий штам небезпечний і для вакцинованих людей, у тому числі тих, у кого в організмі багато антитіл. Також почастішали випадки повторного зараження COVID-19, написала Голубовська на своїй сторінці в Facebook.

Як проявляється Омікрон, і в чому його відмінності

  • На початку хвороби температура тіла частіше підвищена, може досягати 39 градусів і навіть вище, але, як правило, до важкої дихальної недостатності не доходить.
  • Хворіють Омікроном і вакциновані, в тому числі ті, хто має високий титр антитіл. Почастішали і випадки повторного захворювання.
  • Штам має меншу тяжкість перебігу, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності.
  • Вірусне навантаження на початку вище, ніж у варіанту Дельта, але з тяжкістю течії це не завжди корелює.

Омікрон в Україні: чим він нам загрожує?

На думку Ольги Голубовської, нас чекає зростання захворюваності, але він, ймовірно, буде не таким трагічним. При цьому групи ризику також більш уразливі до важкого перебігу хвороби.

Інфекціоніст зазначила, що найефективніше себе проявляє лікування COVID-пацієнтів противірусними препаратами в перший тиждень після постановки діагнозу. Це стосується як вакцинованих, так і невакцинованих хворих.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Реклама

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпеку штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Автор: Сергій Кущ
viber
коронавірус Ольга Голубовська штам Омікрон
Зараз ви переглядаєте новину «Розслаблятися не варто: Голубовська назвала особливості COVID-штаму Омікрон». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощіГороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощі Прикмети на 23 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 23 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулосяЯк правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося Любовний гороскоп на тиждень 27 грудня 2021 - 2 січня 2022: Близнюкам – сварки, Скорпіонам - пліткиЛюбовний гороскоп на тиждень 27 грудня 2021 - 2 січня 2022: Близнюкам – сварки, Скорпіонам - плітки Військовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службуВійськовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службу
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
18:17

У яких країнах хочуть жити і працювати українці - результати опитування

18:07

Успіх в грошах, роботі і коханні: кому зі знаків очікувати вже в січні

17:56

У моду на 2022 рік повернулася дивовижна коротка стрижка каре до підборіддя з бурхливих 1920-хФото

17:55

Ціни на інтернет злетять: українці дізналися причини та нову вартістьВідео

17:41

Розслаблятися не варто: Голубовська назвала особливості COVID-штаму ОмікронВідео

Реклама
17:36

Гороскоп на завтра 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везінняВідео

17:30

"Україна - не Росія": застеріг країни Заходу від вирішення долі українців без їхньої думки

17:08

Ціна за буханець злетить до 40 гривень: українцям загрожує рекордна вартість хлібаВідео

16:42

"Я вас моторошно здивую": Комаровський розкритикував популярний напій, назвавши йому альтернативу

16:15

Вторгнення не є неминучим: Данілов оцінив загрозу удару РФ по УкраїніВідео

15:48

Гороскоп на січень 2022 року обіцяє Скорпіонам фатальну любов з першого поглядуВідео

15:46

Удар ВПС, ракетами та артилерією: у США розкрили найгірший сценарій нападу РФ на УкраїнуВідео

15:09

"Не допустити метастаз конфлікту": Папа Римський під час різдвяної промови висловився щодо УкраїниВідео

14:56

У МОЗ назвали терміни різкого спалаху коронавірусу в УкраїніВідео

14:32

Держбанки почали платити "тисячу Зеленського": де українці отримають ковідні грошіВідео

14:31

Юлія Тимошенко підкорила українців і Павла Зіброва у розкішній сукні-вишиванціВідео

14:30

В Україні перед святами впали ціни на цитрусовіВідео

13:43

"Останні сплески коронавірусу": вірусолог заявила, що пандемія вже йде до завершення

13:30

Каменських в ефектному міні та гольфах вразила позами під ялинкою

12:59

На Дніпровщині сім'я потрапила у ДТП: загинули двоє дітей, третій - у важкому станіВідео

Реклама
12:38

Українцям перед Новим роком збільшили надбавку до пенсій, але пощастило не всімВідео

12:14

У 2022 році всім потрібно буде знову вакцинуватися від коронавірусу - КузінВідео

12:06

Метеозалежним людям доведеться нелегко: синоптик пообіцяв різкий стрибок від +5 до -12Відео

11:47

ПриватБанк заблокував рахунки під час грошового переказу: незадоволена клієнтка повідомила деталі

10:57

"Премію Дарвіна йому": у Києві водій вирішив прогріти машину незвичайним способом і став пішоходом

10:43

"Уціліти нереально": Комаровський порівняв Омікрон з кором і заявив, що його "підчепить" весь світВідео

10:19

Привітання з Різдвом - своїми словами, в прозі і віршах, святкові картинки і листівки

10:01

В Україні почали виробляти безпілотники Bayraktar - ЄрмакВідео

09:47

"Розширити кордони до Кракова": політолог розповів, чого домагається ПутінВідео

09:44

Коронавірус в Україні 25 грудня: за добу понад 5 тисяч нових COVID-заражень і 268 смертейВідео

09:03

"Це Микола зробив": на Черкащині чоловік зарізав молоду матір двох дітей

08:53

Учені з'ясували, як отримати суперімунітет до різних штамів COVID-19

08:10

Гороскоп на сьогодні 25 грудня 2021: Терезам - небезпека, Стрільцям - великий куш, Козерогам - щасливий шансВідео

08:00

Католицьке Різдво 2021 - дата, традиції, чи буде вихідний

07:55

Пєсков заявив, що у НАТО "немає дедлайнів" для відповіді Путіну щодо "гарантій безпеки"Відео

07:45

Брехливий і жадібний психопат намагається "плюнути у вічність"Погляд

07:27

Відведення військ від кордону з Україною: Росія відправила до казарм 10 тисяч військовихВідео

07:10

Виведення ПП-2 з-під удару та провал діалогу Байдена з Путіним: у США попередили УкраїнуВідео

06:29

Газ по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 роціПогляд

05:28

Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Європа стрімко спустошує газові сховищаВідео

Реклама
05:10

Новий роман, покупка квартири та підвищення статусу: гороскоп на січень 2022 року для ТерезівВідео

04:47

Як зараз виглядає головна героїня серіалу Просто Марія - 59-річна актриса Вікторія Руффо

04:22

Україну заморозить до -24°: коли та де вріже дубакВідео

03:49

Нашвидкоруч і дуже корисно: дієтолог поділилася найздоровішим способом приготування вівсянкиВідео

03:46

Учасниця шоу Холостяк-11 знялася оголеною для обкладинки Playboy

03:15

Місячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - боргиВідео

02:38

Які ліки не можна вживати з алкоголем: відповідь лікарів

02:14

Жінки в армії: в яких країнах світу мобілізація є загальноюВідео

01:45

Долар обвалить гривню: українцям розкрили найгірший сценарій і назвали терміниВідео

01:16

Будуть гнити, а не засвоюватися: названо продукти, які не можна поєднувати разом

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти