У Києві злетіли тарифи на тепло

Тепло стало "золотим" / фото: vlasti.net

У столиці, як і обіцяла місцева влада, злетіли тарифи на тепло. Відтепер киянам за затишок у своїх оселях доведеться платити вдвічі більше.

Як йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті КМДА, 1 Гкал тепла обійдеться не в 1 654 грн, як було раніше, а на 50% більше – в 2 876 грн.

Нові розцінки стосуються релігійних, комерційних і бюджетних організацій.

Дане розпорядження було підписано 13 жовтня цього року.

Як раніше писав Главред, опалення в Києві у житлових будинках включать після того, як середньодобова температура знизиться до +8. Причому, якщо так буде протягом трьох діб поспіль.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. Причому, за нормальними цінами.