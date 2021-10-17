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В Україні достатньо газу для населення за нормальними цінами - Зеленський

17 октября 2021, 20:49

За словами глави держави, влада зробила все можливе для поставок газу.

Зеленський
Зеленський запевняє, що газу вистачить усім / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заспокоїв місцеве населення, стурбоване ситуацією, що склалася навколо газу. В інтерв'ю на телеканалі ICTV глава держави заявив, що в Україні достатньо запасів "блакитного" палива для його споживачів. Причому, за кращими цінами, ніж в Європі.

"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими цінами", - заявив президент.

Також він зазначив, що, настільки доступна ціна газу - виключно заслуга української влади, які втрутилися в цю ситуацію. В іншому ж випадку, ціна на газ для населення була б "як мінімум 50 гривень". Тим часом, за його словами, на сьогоднішній день українці платять за газ всього лише по 8 гривень, а саме - по 7,40 грн.

Однак на питання про надзвичайний стан у вітчизняній енергетиці, Зеленський відповів тим, що"опалювальний сезон – це відповідальність і центральної, і місцевої влади".

"Ми підписали меморандум, в якому є дві головні речі, НАК Нафтогаз і центральна влада гарантує дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг. Далі є технічні питання, юридичні питання та політичні питання деяких представників місцевої влади. У будь - якому випадку, це буде нормальна ціна", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що у нашої країни немає достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону. Також він сказав, що Міністерство енергетики розраховує на вже підписані контракти і поставку копалин.

viber
газ Володимир Зеленський опалювальний сезон новини України
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