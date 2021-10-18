В Україні гострий дефіцит вугілля - Міненерго

Вугілля в Україні дуже мало / Reuters

В Україні спостерігається страшна нестача вугілля. Його може вистачити не більше, ніж на два тижні.

Така ситуація склалася через те, що запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ за минулий тиждень знизилися на 5,9%. Виходячи з цього на ранок понеділка, 18 жовтня, вони становлять 753 тисячі тонн. Про це свідчать дані Міненерго.

Тим часом, згідно з планом, на складах має бути вугілля в чи не в 4 рази більше, тобто, на 2,896 млн тонн.

Якщо ситуація не зміниться, то наявного вугілля для роботи тепловиків вистачить тільки на один-два тижні.

В іншому випадку, доведеться посилити роботу атомної генерації.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. Причому, за нормальними цінами.

Також раніше заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що у нашої країни немає достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону. Також він сказав, що Міністерство енергетики розраховує на вже підписані контракти і поставку копалин.