Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві

Опалювальний сезон у столиці залежить від погоди / фото: sevnews.com.ua

Опалення в Києві в житлових будинках включать після того, як середньодобова температура знизиться до +8. Причому, якщо так буде протягом трьох діб поспіль.

Однак, як розповіли у Київській міській державній адміністрації, мешканці багатоквартирних будинків можуть подавати заявки на раніше підключення.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, старт опалювального сезону в житлових будинках Києва залежить від погоди.

"Буде неправильним, коли сьогодні ми включимо опалення, а завтра доведеться відкривати вікна і гріти повітря, а потім платити за це за рахунками за комуналку", - сказав він.

Тим часом, він зазначив, що на даний момент у кожного будинку сьогодні є можливість підключитися до тепла.

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"Мешканці будинку більшістю повинні підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу теплопостачальної компанії-КП "Київтеплоенерго", ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ", - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. Причому, за нормальними цінами.

Також Главред писав, що в Україні спостерігається страшна нестача вугілля. Його може вистачити не більше, ніж на два тижні. Така ситуація склалася через те, що запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ за минулий тиждень знизилися на 5,9%.