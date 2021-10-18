УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві

18 октября 2021, 19:16

На даний момент у кожного будинку є можливість підключитися до тепла.

опалювальний сезон
Опалювальний сезон у столиці залежить від погоди / фото: sevnews.com.ua

Опалення в Києві в житлових будинках включать після того, як середньодобова температура знизиться до +8. Причому, якщо так буде протягом трьох діб поспіль.

Однак, як розповіли у Київській міській державній адміністрації, мешканці багатоквартирних будинків можуть подавати заявки на раніше підключення.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, старт опалювального сезону в житлових будинках Києва залежить від погоди.

"Буде неправильним, коли сьогодні ми включимо опалення, а завтра доведеться відкривати вікна і гріти повітря, а потім платити за це за рахунками за комуналку", - сказав він.

Тим часом, він зазначив, що на даний момент у кожного будинку сьогодні є можливість підключитися до тепла.

Реклама

"Мешканці будинку більшістю повинні підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу теплопостачальної компанії-КП "Київтеплоенерго", ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ", - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. Причому, за нормальними цінами.

Також Главред писав, що в Україні спостерігається страшна нестача вугілля. Його може вистачити не більше, ніж на два тижні. Така ситуація склалася через те, що запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ за минулий тиждень знизилися на 5,9%.

viber
новини Києва опалювальний сезон
Зараз ви переглядаєте новину «Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Прикмети на 15 жовтня: що не можна робити в Купріянів день і як не потрапити в бідуПрикмети на 15 жовтня: що не можна робити в Купріянів день і як не потрапити в біду Гороскоп на 18 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: образи близьких або значні зміни в життіГороскоп на 18 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: образи близьких або значні зміни в житті До України прийшов антициклон "Ольденбург": якою буде погода до кінця тижняДо України прийшов антициклон "Ольденбург": якою буде погода до кінця тижня Переведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливийПереведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливий Названо місця, де категорично не можна зберігати грошіНазвано місця, де категорично не можна зберігати гроші

Останні новини

20:00

План оборони держави – "паперова" готовність захищатися чи перегляд оборонної стратегії України

19:54

Фізичні навантаження чи правильне харчування: на чому зробити акцент під час схуднення

19:41

МВФ успішно завершив місію в Україні: транш гарантований Відео

19:16

Найсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідків Відео

19:16

Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві Відео

Реклама
18:58

В Україну прийде "бабине літо" і різко потеплішає до +20 Відео

18:58

Оля Цибульська оголила соковиту фігуру в спокусливому купальнику

18:43

У МОЗ розповіли, коли очікувати спад захворюваності на COVID-19 в Україні Відео

18:31

Прикмети на 19 жовтня: що не можна робити в Фомін день і як не потрапити в біду Відео

18:25

Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації Відео

18:16

Близькі вбитої Мирослави Третяк вимагають від держави 100 млн грн компенсації: у чому причина

18:04

Законопроєкт про реформу містобудування удосконалять за результатами перевірки НАЗК

17:55

Чоловік Насті Каменських розкрив її незвичайне прізвисько і зворушливо привітав з річницею

17:37

Кров з вуха: що робити і коли звертатися до лікаря

17:33

50 гривень за літр молока: в Україні накрутили ціни на молочні продукти Відео

17:30

В Україні гострий дефіцит вугілля - Міненерго Відео

17:28

Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" Відео

17:14

В Україні стався землетрус: кого "потрусило"

16:58

Хворих на COVID-19 відправляють в інші міста: у Херсоні стався колапс у лікарнях Відео

16:46

Спостерігачі ОБСЄ стали заручниками сепаратистів: у ТКГ підтвердили факт захоплення Відео

Реклама
16:31

"Нас не цікавить думка РФ": у МЗС України поставили на місце Пєскова після його заяви про НАТО

16:24

До чого сниться кішка: тлумачення відомих сонників

16:18

Ціни на алкоголь в Україні можуть зрости вперше за три роки Відео

16:13

Найсмачніша закуска з хурми: готувати всього 5 хвилин Відео

16:05

В Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

16:02

Ектор Хіменес-Браво показав свою моложаву маму

15:34

Скасування переведення годинників в Україні: спікер Ради пояснив, коли це може статися Відео

15:33

Без кишечника, шлунка та інших органів: з'явилися моторошні подробиці про смерть хірурга з Тернополя Відео

15:16

Дмитро Гордон в піжамних штанях виконав хіт Боярського: "Скоро дует з Моргенштерном" Відео

15:10

Експерт пояснив, як можна було уникнути надзвичайної ситуації з поставками газу в Україні Відео

15:00

Гороскоп на 19 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: люди з минулого або підказки інтуїції Відео

14:57

"Велике будівництво" Зеленського прокладе дорогу до курортних сіл Рибаківка, Морське та Лугове

14:56

Масова бійка в Рівному закінчилася викраденням маршрутки з пасажирами Відео

14:51

Чи буде в Україні ще ковідна вакцина Moderna: відповідь МОЗ Відео

14:39

Макіяж на Хеллоуїн: відьмочка, вампірша, зомбі, грим для чоловіків - страшний образ на вечірку

14:31

Копи перевірятимуть COVID-сертифікати за QR-кодом: коли стартують рейди і що загрожує за підробку Відео

14:18

"Бив своїх маленьких дітей і нападав на копів з собаками": у Дніпрі затримали дебошира

14:17

Дев'ятикласниця потрапила під потяг на Черкащині: переходила колії в навушниках

13:49

У ВООЗ дали оптимістичний прогноз щодо виходу світу з пандемії коронавірусу

13:08

Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: у Раді назвали умови Відео

Реклама
13:07

Як підвищення прожиткового мінімуму відіб'ється на субсидіях і пенсіях: відповідь чиновників

13:04

Старша дочка Олі Полякової загриміла в лікарню

13:03

Ендокринолог сказала, кому небезпечно їсти хурму Відео

12:46

Місячний гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: грошова премія, плітки ворогів або доленосний день Відео

12:40

Вступ України до НАТО - найгірший сценарій: у Кремлі погрожують "активними заходами" Відео

12:30

До чого сниться море: тлумачення відомих сонників

12:26

До прокачування готовий: першу нитку "Північного потоку-2" завершили заповнювати газом Відео

12:06

"Всім, хто нормально переніс хворобу": Комаровський попередив українців щодо коронавірусу

12:05

Як розпізнати та розвинути таланти дитини: поради для батьків

12:00

"Морок": Даша Астаф'єва в чорному корсеті блиснула розкішним тілом в древніх печерах

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять