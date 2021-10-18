Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві

На даний момент у кожного будинку є можливість підключитися до тепла.
Опалення в Києві в житлових будинках включать після того, як середньодобова температура знизиться до +8. Причому, якщо так буде протягом трьох діб поспіль.
Однак, як розповіли у Київській міській державній адміністрації, мешканці багатоквартирних будинків можуть подавати заявки на раніше підключення.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, старт опалювального сезону в житлових будинках Києва залежить від погоди.
"Буде неправильним, коли сьогодні ми включимо опалення, а завтра доведеться відкривати вікна і гріти повітря, а потім платити за це за рахунками за комуналку", - сказав він.
Тим часом, він зазначив, що на даний момент у кожного будинку сьогодні є можливість підключитися до тепла.
"Мешканці будинку більшістю повинні підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу теплопостачальної компанії-КП "Київтеплоенерго", ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ", - підсумував він.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. Причому, за нормальними цінами.
Також Главред писав, що в Україні спостерігається страшна нестача вугілля. Його може вистачити не більше, ніж на два тижні. Така ситуація склалася через те, що запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ за минулий тиждень знизилися на 5,9%.