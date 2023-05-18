РФ атакувала Україну ракетами, вибухи пролунали в Києві, Одесі, Харкові: що відомо

Вночі 18 травня російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. По всій країні оголошувалася повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Києві, Одесі, Харкові, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Вибухи в Києві
Минулої ночі окупанти здійснили дев'ятий за рахунком повітряний напад на столицю з початку травня.
Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БПЛА. Про це повідомив в Telegram начальник КДВА Сергій Попко.
За попередньою інформацією, всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені.
За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці.
Найбільші пошкодження зафіксовані в Дарницькому районі - там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано.
В інших районах можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону.
Інформація про постраждалих поки не надходила.
Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у столиці прогриміли кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах.
"Сталося загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі. У цьому ж районі падіння уламків ще в декількох місцях. Попередньо - вибух також у Деснянському районі. Постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах поки немає. До медиків звернень поки не було", - написав Кличко у Telegram.
Вибухи в Одесі
Російські окупанти атакували з повітря Одесу. За словами прес-секретаря ОК "Південь" Наталії Гуменюк, більшість ракет було збито над морем.
Однак є влучання в об'єкт промисловості на околиці міста. Одна людина загинула, двоє - отримали поранення. Всі вони - охоронці цього об'єкта, цивільні люди.
У Вінницькій та Хмельницькій областях прогриміли вибухи
Вночі 18 травня у Вінницькій та Хмельницькій області прогриміли вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.
Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що росіяни атакують регіон крилатими ракетами.
"Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтеся в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють", - зазначив Борзов.
Поки що офіційних повідомлень про причини і наслідки вибухів не надходило.
Вибухи в Харкові
Неспокійно було і в Харкові. У місті пролунали вибухи, передає Суспільне.
На даний момент офіційних повідомлень про причини і наслідки вибухів не надходило.
Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просили перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".
Ракетні удари РФ по Україні
Вночі у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").
Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCam.
Колишній чиновник Бундесверу Ніко Ланге вважає, що РФ готуватиме нові масовані удари по столиці України. Окупанти хочуть дізнатися про позиції систем протиповітряної оборони, наданих Україні західними союзниками.
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