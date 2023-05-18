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РФ атакувала Україну ракетами, вибухи пролунали в Києві, Одесі, Харкові: що відомо

Анна Ярославська
18 травня 2023, 06:47 оновлено 18 травня, 07:01
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Нічна атака на Київ була дев'ятою за рахунком з початку травня. Всі ворожі цілі в повітряному просторі столиці були виявлені та знищені.
Ракетний удар, повітряна тривога
Вночі 18 травня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот карти тривог

Вночі 18 травня російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. По всій країні оголошувалася повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Києві, Одесі, Харкові, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Вибухи в Києві

Минулої ночі окупанти здійснили дев'ятий за рахунком повітряний напад на столицю з початку травня.

Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БПЛА. Про це повідомив в Telegram начальник КДВА Сергій Попко.

відео дня

За попередньою інформацією, всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені.

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження зафіксовані в Дарницькому районі - там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано.

В інших районах можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону.

Інформація про постраждалих поки не надходила.

Скріншот повідомлення КГВА

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у столиці прогриміли кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах.

"Сталося загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі. У цьому ж районі падіння уламків ще в декількох місцях. Попередньо - вибух також у Деснянському районі. Постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах поки немає. До медиків звернень поки не було", - написав Кличко у Telegram.

Скріншот повідомлення Кличко

Вибухи в Одесі

Російські окупанти атакували з повітря Одесу. За словами прес-секретаря ОК "Південь" Наталії Гуменюк, більшість ракет було збито над морем.

Однак є влучання в об'єкт промисловості на околиці міста. Одна людина загинула, двоє - отримали поранення. Всі вони - охоронці цього об'єкта, цивільні люди.

У Вінницькій та Хмельницькій областях прогриміли вибухи

Вночі 18 травня у Вінницькій та Хмельницькій області прогриміли вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що росіяни атакують регіон крилатими ракетами.

"Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтеся в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють", - зазначив Борзов.

Поки що офіційних повідомлень про причини і наслідки вибухів не надходило.

Вибухи в Харкові

Неспокійно було і в Харкові. У місті пролунали вибухи, передає Суспільне.

На даний момент офіційних повідомлень про причини і наслідки вибухів не надходило.

Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просили перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".

Ракетні удари РФ по Україні

Вночі у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCam.

Колишній чиновник Бундесверу Ніко Ланге вважає, що РФ готуватиме нові масовані удари по столиці України. Окупанти хочуть дізнатися про позиції систем протиповітряної оборони, наданих Україні західними союзниками.

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