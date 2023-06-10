Невтішна перевірка: у Києві лише 15% придатних бомбосховищ

Вільнодоступними в столиці є менше ніж половина укриттів.

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Перевірка укриттів у Києві закінчилась / колаж: Главред, фото: t.me/zalizni_zminy

Перевірка укриттів у Києві показала, що лише 15% захисних споруд придатні до використання без суттєвих зауважень.

"Прийняв звіт роботи комісії по перевірці укриттів Києва за вчорашній день. Станом на 8:00 ранку сьогоднішнього дня, комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні", - зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

За результатами перевірки встановили, що вільнодоступними в столиці є менше ніж половина укриттів - лише 44%. Доступ до ще 21% забезпечується протягом п'яти хвилин - зазвичай черговими, які відкривають укриття після оголошення тривоги.

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Результати перевірки укриттів у Києві / фото: t.me/zalizni_zminy

Нагадаємо, що Росія змінила тактику ракетних ударів - хочуть знищити мирне населення. Ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях.

Ігнат пояснив, чому окупанти гатять "Іскандерами". Якщо летять крилаті ракети з Каспію чи з Чорного моря, то відповідно є близько години, щоб зреагувати й піти в укриття, а у випадку з "Іскандерами" мова йде про лічені хвилини.

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