Невтішна перевірка: у Києві лише 15% придатних бомбосховищ

Перевірка укриттів у Києві показала, що лише 15% захисних споруд придатні до використання без суттєвих зауважень.
"Прийняв звіт роботи комісії по перевірці укриттів Києва за вчорашній день. Станом на 8:00 ранку сьогоднішнього дня, комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні", - зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.
За результатами перевірки встановили, що вільнодоступними в столиці є менше ніж половина укриттів - лише 44%. Доступ до ще 21% забезпечується протягом п'яти хвилин - зазвичай черговими, які відкривають укриття після оголошення тривоги.
Нагадаємо, що Росія змінила тактику ракетних ударів - хочуть знищити мирне населення. Ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях.
Ігнат пояснив, чому окупанти гатять "Іскандерами". Якщо летять крилаті ракети з Каспію чи з Чорного моря, то відповідно є близько години, щоб зреагувати й піти в укриття, а у випадку з "Іскандерами" мова йде про лічені хвилини.
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