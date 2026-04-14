Потужний вибух, є поранений: у Броварах стався теракт

За даними ЗМІ, вибух пролунав у житловому районі Броварів у Київській області.

У Броварах стався теракт

У Броварах у Київській області стався теракт. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

За даними ЗМІ, вибух стався у приватному секторі. В результаті теракту поранено чоловіка. Підозрюваних вже затримано.

Загальний почерк злочинів — заява генпрокурора Генеральний прокурор Руслан Кравченко зазначив, що події в Бучі не є поодинокими. За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх скоєння фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві та Одесі. "Загальний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців", - заявив Кравченко. Органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових та цивільної безпеки всередині країни. "Ми робимо все можливе, щоб ані виконавець, ані організатори, ані замовники не уникли відповідальності", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, у Бучі вранці 23 березня прогриміли два вибухи поблизу багатоквартирного будинку. Перший вибух пошкодив вікна, а другий стався під час обстеження території поліцейськими.

У ніч на 22 лютого в центрі Львова пролунали два потужні вибухи, їх було чутно в різних частинах міста. В результаті вибухів постраждали понад 20 осіб, однак жертвою стала 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Загибла була старшим лейтенантом, родом з Волині, пізніше разом з батьками переїхала до Херсона.

Галицький районний суд Львова обрав 33-річній Ірині Саветіній, підозрюваній у терористичному акті в центрі Львова, арешт без права застави до 22 квітня. Жінка заявила, що не знала про вміст пакета, була завербована російськими спецслужбами і отримала по тисячі доларів за два вибухові пристрої.

