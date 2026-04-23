Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

Ступак пояснив, що у випадках терактів без зовнішнього втручання причини часто криються у психологічному виснаженні суспільства та особистих кризах.

https://glavred.net/ukraine/ne-tolko-rossiyskiy-sled-byvshiy-sotrudnik-sbu-nazval-prichinu-teraktov-10759127.html Посилання скопійоване

Ексспівпробітник СБУ назвав психологічні причини терактів

Про що йдеться у матеріалі:

Причини терактів без "російського сліду" найчастіше особисті

Важливо уважно стежити за станом близьких

Причинами терактів, подібних до того, що стався у Києві 18 квітня можуть бути втома суспільства, фізичне та психоемоційне напруження. Звичайно, якщо йдеться про випадки без російського сліду. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак

Ступак підкреслив, що у випадках, коли відсутній російський слід, причини зазвичай пов’язані з особистими обставинами — сімейними проблемами, труднощами в особистому житті, фінансовими негараздами або переживанням втрати, зокрема загибелі близьких на фронті.

відео дня

За його словами, людина може не витримати такого психологічного навантаження, що призводить до емоційного зриву, і подібні ситуації, на жаль, трапляються.

Саме тому, він наголошує, що важливо приділяти увагу рідним і близьким, відстежувати зміни в їхньому стані та настрої, особливо якщо вони мають доступ до зброї, навіть на законних підставах.

"Це складний процес. Навіть у США досі не можуть повністю впоратися з цією проблемою — подібні інциденти там регулярно відбуваються", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Києві правоохоронці ліквідували чоловіка, який відкрив вогонь по цивільних. Загиблим виявився 58-річний уродженець Москви. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними Національної поліції, нападник, який убив сімох людей у Голосіївському районі столиці, називав себе "генералом російської армії". Ймовірно, він мав психічні проблеми, хоча володів зброєю на законних підставах, повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський.

Серед версій трагедії правоохоронці розглядають побутовий конфлікт, який міг спровокувати напад. Остаточні висновки обіцяють зробити після завершення всіх необхідних експертиз.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред