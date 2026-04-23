Вербували дітей: СБУ викрила спробу РФ здійснити теракти в українських школах

Українські служби запобігли серії терактів в двох областях.

Фігурант справи вже отримав підозру

Що повідомили в СБУ:

На Кіровоградщині неповнолітній планував підірвати ліцей

Російський куратор наказав фігуранту "добити" тих, хто виживе

На етапі вербування росіянами викрили школяра на Одещині

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. В СБУ повідомили, що два місцеві школярі на замовлення країни-агресорки Росії планували підірвати свої ліцеї та розстріляти однокласників із вогнепальної зброї.

Розслідування встановило, що неповнолітніх російські служби завербували через групи у соцмережах TikTok та Telegram.

"За наявними даними, ворог проводив вербування юнаків, маніпулюючи темами досягнення "справедливої мети", захисту родичів від розправи, "покарання винних", які ображали їх у школі тощо", - йдеться у повідомленні.

Росіяни хотіли позбутися "зайвих свідків"

Українські служби виявили, що росіяни, які завербували неповнолітніх, підштовхували фігурантів справи не лише до здійснення терактів, але й до вчинення самогубства після "основного злочину".

"Задокументовано, як 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від куратора з РФ на виготовлення саморобної бомби з підручних засобів. Готову вибухівку юнак мав принести до свого навчального закладу та підірвати під час перерви між уроками. Крім того, за інструкцією ворога він планував взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб самостійно добити уцілілих", - розповіли в СБУ.

СБУ вчасно викрила неповнолітніх

Хлопця, який тримав зв'язок з російським спецслужбістом, викрили і представники Служби безпеки провели обшуки за його місцем проживання. Там було виявлено саморобний вибуховий пристрій (СВП), складові для його виготовлення, рушницю, а також комп’ютер та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

"Одночасно із цим на Одещині викрито місцевого учня на етапі його вербування росіянами. Встановлено, що російські спецслужбісти планували відправити йому поштову посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем. За матеріалами провадження, цю зброю юнак мав використати для масового вбивства учнів свого ліцею", - додали в СБУ.

Фігуранту справи загрожує позбавлення волі

Слідчі Служби безпеки вже повідомили 15-річному фігуранту з Кіровоградщини про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до теракту). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім цього триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

