Готували замовні вбивства, теракти і диверсії: викрито мережу агентів РФ

Підготовка злочинів велася щонайменше з серпня 2024 року.

Викрито мережу агентів, яку курувала Росія

Головне:

У Європі викрито масштабну агентурну мережу РФ

Агенти готували замовні вбивства, диверсії та теракти

Замовне вбивство в Литві зірвано, частину виконавців затримано

Міжнародна мережа агентів, якою керували спецслужби РФ, планувала серію замовних вбивств та диверсій на території Європейського Союзу. Злочинну діяльність вдалося припинити на стадії підготовки. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Операцію провели прокурори ОГП спільно зі слідчими Нацполіції та правоохоронцями кількох європейських держав. Встановлено, що з серпня 2024 року група осіб через посередників, контрольованих спецслужбами РФ, організовувала підготовку насильницьких злочинів у країнах Євросоюзу.

Хто був серед цілей

У Нацполіції повідомили, що серед потенційних цілей на ліквідацію були громадяни України - журналісти, військовослужбовець ГУР МО України, а також іноземні громадяни, які підтримують Україну та публічно виступають проти політики держави-агресора.

Одним із ключових напрямів була підготовка замовних убивств у Литві. Зловмисники здійснювали приховане спостереження за російським опозиційним діячем, який отримав притулок у Литві, та громадянином Литви, який підтримує Україну. Збиралися дані про їхнє місце проживання, маршрути пересування та розпорядок дня.

До діяльності були залучені громадяни різних країн, зокрема України, РФ, Білорусі, Грузії, Латвії, Молдови та Греції. Вони виконували різні ролі — від стеження до фінансування, логістики та пошуку виконавців, яких підбирали через кримінальні кола. Кошти, за даними слідства, переводилися через підконтрольні канали з використанням підроблених документів для приховування їх походження.

Крім цього, як зазначили у Нацполіції, серед подальших намірів групи було вчинення нових злочинів терористичного характеру, зокрема спрямованих на підрив військової допомоги Україні.

Як зірвали замовне вбивство в Литві

Правоохоронці зірвали спробу реалізації замовного вбивства в Литві. Частину виконавців затримано, один був затриманий безпосередньо під час підготовки нападу.

Подальше розслідування встановило, що мережа діяла не лише в Литві, а й в інших країнах ЄС. Йдеться про збір інформації про військові об’єкти та техніку, призначену для України, підготовку провокацій, підпалів інфраструктури та диверсій на одному з військових підприємств. Також розглядалися сценарії насильницьких дій на території України.

Викрито мережу, що готувала замовні вбивства і диверсії в ЄС / Фото: Офіс генпрокурора України

У межах міжнародної операції проведено затримання та обшуки в кількох країнах ЄС. Частину підозрюваних уже передано Литві. Загалом повідомлено про підозру 13 особам: дев’ятьох затримано, щодо чотирьох видано європейські ордери на арешт.

За даними слідства, до діяльності мережі могли бути залучені десятки осіб, а її операції охоплювали щонайменше кілька європейських країн.

Теракти в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, СБУ та Національна поліція запобігли підготовці серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях, які, за даними слідства, координувалися російськими спецслужбами. Правоохоронці встановили, що двох школярів завербували через TikTok і Telegram, використовуючи маніпуляції та шантаж.

Також 14 квітня у Броварах стався вибух у приватному секторі, який правоохоронці кваліфікували як теракт. Унаслідок події поранено чоловіка, підозрюваних уже затримано.

Крім цього, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт, який, за попередніми даними, почався з побутового конфлікту. Стрілець мав тривалі суперечки із сусідом.

Про джерело: Офіс генерального прокурора

