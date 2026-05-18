Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є поранені

Удар по Одесі спричинив руйнування в Приморському та Київському районах.

В результаті ударів пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки

Ключові факти:

Росія атакувала Одесу дронами в ніч на 18 травня

Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок

Постраждали 11-річний хлопчик і чоловік

У ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ атакувала дронами Одесу. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, на місцях "прильотів" працюють усі оперативні служби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

За його словами, у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок.

Також внаслідок атаки пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садка.

"Відомо про двох постраждалих у результаті ворожої атаки. Це 11-річний хлопчик і 59-річний чоловік. Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав чиновник у Telegram.

Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

​Шахеди – що про них відомо​

"На світанку ворог також атакував об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила", - додав Лисак.

На місцях розгорнуто оперативні штаби. Фахівці фіксують масштаби руйнувань і приймають заявки від мешканців на отримання допомоги. Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків.

Як писав Главред, в ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі.

Станом на 07:01 понеділка відомо про 18 поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро. Серед них – 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

Вісім осіб госпіталізовано (4 жінки та 4 чоловіки). Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

У ніч на 15 травня країна-агресор Росія знову атакувала Одеську область. Окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару.

Вночі на 14 травня 2026 року російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Фокус атаки РФ був на Києві, Кременчуці та окремих районах центральних областей України. Також під атакою перебували Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.

Атак РФ буде більше: прогноз військового

Росія змінює тактику ведення бойових дій та обстрілів цивільного населення України. Про це в ефірі "Київ 24" заявив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко.

За його словами, ворог збільшує кількість дронових атак. Водночас українські військові навчилися збивати за добу до двох тисяч ворожих БПЛА через нарощування з боку противника.

Крім того, військовий попередив, що Росія готує до 200 тисяч операторів дронів, щоб краще контролювати ситуацію на фронті, а саме: постачання боєприпасів, продовольства та евакуацію.

"Безпілотних систем ставатиме все більше як з боку ворога, так, відповідно, і ми нарощуємо відповідний компонент, оскільки розуміємо, що майбутнє за технологіями, і дрони — це один із компонентів, який дозволяє контролювати логістичні шляхи", — додав Яременко.

Про персону: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

