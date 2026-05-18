Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є поранені

Анна Ярославська
18 травня 2026, 07:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Удар по Одесі спричинив руйнування в Приморському та Київському районах.
Атака на Одесу 18 травня 2026 року
В результаті ударів пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Ключові факти:

  • Росія атакувала Одесу дронами в ніч на 18 травня
  • Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок
  • Постраждали 11-річний хлопчик і чоловік

У ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ атакувала дронами Одесу. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, на місцях "прильотів" працюють усі оперативні служби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

відео дня

За його словами, у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок.

Також внаслідок атаки пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садка.

"Відомо про двох постраждалих у результаті ворожої атаки. Це 11-річний хлопчик і 59-річний чоловік. Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав чиновник у Telegram.

Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є поранені
​Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

"На світанку ворог також атакував об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила", - додав Лисак.

На місцях розгорнуто оперативні штаби. Фахівці фіксують масштаби руйнувань і приймають заявки від мешканців на отримання допомоги. Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків.

  • Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 18 травня 2026 Фото: t.me/odesaMVA

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі.

Станом на 07:01 понеділка відомо про 18 поранених внаслідок атаки росіян на Дніпро. Серед них – 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

Вісім осіб госпіталізовано (4 жінки та 4 чоловіки). Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

  • Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026
    Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 18 травня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 15 травня країна-агресор Росія знову атакувала Одеську область. Окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару.

Вночі на 14 травня 2026 року російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Фокус атаки РФ був на Києві, Кременчуці та окремих районах центральних областей України. Також під атакою перебували Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.

Атак РФ буде більше: прогноз військового

Росія змінює тактику ведення бойових дій та обстрілів цивільного населення України. Про це в ефірі "Київ 24" заявив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко.

За його словами, ворог збільшує кількість дронових атак. Водночас українські військові навчилися збивати за добу до двох тисяч ворожих БПЛА через нарощування з боку противника.

Крім того, військовий попередив, що Росія готує до 200 тисяч операторів дронів, щоб краще контролювати ситуацію на фронті, а саме: постачання боєприпасів, продовольства та евакуацію.

"Безпілотних систем ставатиме все більше як з боку ворога, так, відповідно, і ми нарощуємо відповідний компонент, оскільки розуміємо, що майбутнє за технологіями, і дрони — це один із компонентів, який дозволяє контролювати логістичні шляхи", — додав Яременко.

Інші новини:

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України новини Одеси війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ почала втрачати позиції в Україні - The Economist вказав на перелом у війні

РФ почала втрачати позиції в Україні - The Economist вказав на перелом у війні

08:42Війна
Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є поранені

Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є поранені

07:25Україна
Ракета влучила в житловий квартал посеред ночі: РФ атакувала Дніпро, є поранені

Ракета влучила в житловий квартал посеред ночі: РФ атакувала Дніпро, є поранені

06:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

Герань цвістиме круглий рік: який простий розчин працює краще за магазинні добрива

Герань цвістиме круглий рік: який простий розчин працює краще за магазинні добрива

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Останні новини

08:42

РФ почала втрачати позиції в Україні - The Economist вказав на перелом у війні

08:09

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:31

Немає "хороших росіян" і "поганих": Портников - про те, на що перетворилася РФПогляд

07:25

Влучання в Одесі після атаки РФ: дрони вдарили по будинках і дитсадку, є пораненіФото

06:57

Ракета влучила в житловий квартал посеред ночі: РФ атакувала Дніпро, є пораненіФото

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
05:31

У СРСР боролися з "домашнім стриптизом": чому ходьбу босоніж вважали непристойною

05:16

Чим митися, щоб змити з себе негатив: простий лайфхакВідео

04:40

Орхідеї будуть квітнути цілий рік: "лінивий" лайфхак для примхливих квітів

04:11

Як палець, на якому носять кільце, впливає на життя - мольфар здивував відповіддюВідео

Реклама
03:38

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

02:00

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

00:14

Чим Україна гахнула по Московській області: деталі від Генштабу

17 травня, неділя
23:20

Замість стимуляторів росту: як безкоштовно приготувати ефективне зелене добривоВідео

22:37

Чи розпочали щодо Олени Зеленської розслідування: в НАБУ і САП відповіли

22:27

Леонід Невзлін: Чому санкції Заходу не зупинили виробництво ракет у РФПогляд

21:44

Дорогу перейшли з порожнім відром - священник розповів, чи буде нещастяВідео

20:46

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

19:54

"Війна повертається в "родную гавань"": Зеленський розкрив деталі атак по РФ

19:23

Руки не зупинялися 12 годин: на Львівщині чоловік установив рекорд України

19:21

Хто розумніший — любителі котів чи собак: дослідження поклало край суперечціВідео

Реклама
19:14

Сильна злива накрила Дніпро: дороги перетворилися на потоки води, деталіФото

18:45

Слово "мямлити" є грубою помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

18:25

"Швидкого фіналу не буде": експерт зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

17:39

У мережі писали про вибух у Житомирі: що відбулося насправдіВідео

17:35

Великі грона смородини без втрат: садівник розповів, чим підживити кущі у травніВідео

17:21

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

17:20

Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

16:36

Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

16:05

Як Путін ставиться до Зеленського: професор із США "розкусив" диктатора

16:04

Гороскоп на сьогодні, 18 травня: Ракам - сюрприз, Левам - грандіозні зміни

15:43

Ніякий не "уж": як правильно назвати змію з жовтими "вухами" українською

15:40

Що робити зі скошеною травою: 4 правила від досвідчених садівників

15:23

Підмосков'я та аеродром "Бельбек" масовано атакували БПЛА: що уразила СБУ

15:12

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

14:21

Небезпечний вірус стрімко шириться: ВООЗ вводить міжнародну надзвичайну ситуацію

14:11

Moscow відтепер never sleeps: ЗСУ принизили хвалену ППО РФ, і це лише початок

13:53

В Україні стався землетрус на глибині 4 кілометри: де саме трясло

13:44

Як країни Заходу "перемалювали" кордони України — які регіони і кому дісталисьВідео

13:36

Дружина і брат не стримали сліз: воїн вперше після полону побачився з рідними

12:46

Простий рецепт котлет без м'ясорубки: вийдуть соковиті завдяки одному інгредієнту

Реклама
12:39

Краще, ніж у магазині: як приготувати домашнє морозиво швидко та легкоВідео

12:29

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

12:28

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 травня: Ракам — терпіння, Левам — потрібен відпочинок

12:23

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

11:36

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Рибам — навантаження, Козерогам — підтримка

11:07

РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

11:01

Герань цвістиме круглий рік: який простий розчин працює краще за магазинні добрива

10:50

Тарифи на воду розраховують по-різному: чому деякі українці платять дорожче

10:23

Що потрібно зробити у свято 18 травня: суворі прикмети

09:54

Протиповітряний захист Підмосков'я послаблено: в РФ відбулася диверсія

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти