РФ почала втрачати позиції в Україні - The Economist вказав на перелом у війні

Інна Ковенько
18 травня 2026, 08:42оновлено 18 травня, 09:28
Весняний наступ російських військ фактично зупинився, а втрати особового складу залишаються дуже високими.
Росія почала втрачати позиції в Україні / Колаж: Главред, фото: armyinform, facebook.com_GeneralStaff.ua

Коротко:

  • РФ почала втрачати позиції в Україні вперше з 2023 року
  • Весняний наступ окупантів фактично зупинився
  • Україна повертає контроль над територіями

Попри збереження високої інтенсивності боїв, російські війська почали втрачати позиції у війні проти України. Про це пише The Economist.

Водночас медіа зауважило: оскільки навіть короткочасне перемир'я не вдалося зберегти, навряд чи війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Зазначається, шо попри відсутність істотного зниження інтенсивності боїв, хід війни змінюється: кількість втрат серед окупантів залишається надзвичайно високою, а весняний наступ росіян зупинився.

За оцінками видання, цього року Росія вперше з жовтня 2023 року зазнала невеликих, але значних територіальних втрат.

Крім того, станом на 12 травня загинуло від 280 000 до 518 000 російських військових, а загальна кількість жертв, включно з пораненими, сягає 1,1-1,5 млн осіб. Це означає, що близько 3 % довоєнного чоловічого населення Росії призовного віку вже загинуло або отримало поранення.

Аналітики підкреслюють: такі втрати відбуваються на тлі мінімальних успіхів на фронті. Ситуацію для російської армії ускладнює й те, що українські безпілотники діють далеко за лінією фронту. Це ускладнює перекидання російських підрозділів на передову без ризику стати мішенню.

Деякі джерела припускають, що окупанти все ще повільно просуваються вперед. Але, видання, посилаючись на власний аналіз, зазначило, що армія РФ захопила цього року близько 220 кв. км, або всього 0,04% території України.

"Останнім часом Україна почала відвойовувати території. Дані за місяць показали, що ЗСУ відвоювали близько 189 кв. км. Росія, можливо, затягує підготовку до літнього наступу. Це також може стати поворотним моментом у війні", - підсумували журналісти.

Чому війна може затягнутися надовго - думка експерта

Швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто - конфлікт може затягнутися на роки та перерости у "нескінченну війну дронів". Про це в інтерв’ю, опублікованому Bild, заявив експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль.

За його оцінкою, нинішня фаза бойових дій залишається війною на виснаження, у якій жодна зі сторін не демонструє готовності до швидкого завершення конфлікту.

Експерт наголосив, що історія знає багато прикладів затяжних війн, які тривали попри втому сторін і ознаки потенційного миру, оскільки кожна з них була переконана у власній перемозі. На його думку, подібний сценарій можливий і у війні Росії проти України, коли одна зі сторін може надто пізно усвідомити наближення завершення бойових дій.

Окремо Уль звернув увагу на роль безпілотників, зазначивши, що наразі не існує достатньо ефективних засобів протидії їх масовому використанню.

Війна Росії проти України - останні новини

Главред писав, що російське військове командування п’ятий місяць поспіль поширює неправдиві заяви про ситуацію на Куп’янському напрямку, створюючи ілюзію наступу там, де його фактично немає. На це вказують аналітики Інституту вивчення війни, які проаналізували свіжі заяви начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Раніше повідомлялося, що навіть якщо війна закінчиться, країна-агресор Росія не дасть спокою в kill-зонах. Зокрема, до таких зон належить і Вовчанськ, тому в місті збережеться присутність українських військових, які будуть зміцнювати бойові позиції. Про це в інтерв’ю Главреду розповів начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський.

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов вважає, що диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін може погодитись на припинення вогню. Ключову роль у цьому можуть відіграти не лише США чи Євросоюз, а й широка міжнародна коаліція за участю великих держав, зокрема Китаю.

Про джерело: The Economist

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

війна в Україні Фронт
Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомба

Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомба

11:52Україна
"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

10:53Світ
На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

10:37Україна
Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

