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У Києві сталося масштабне знеструмлення: де зникло світло та зупинився транспорт

Інна Ковенько
11 жовтня 2026, 16:02оновлено 11 жовтня, 16:33
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Через аварійне знеструмлення в Києві тимчасово призупинили рух електротранспорту в частині чотирьох районів.
У Києві після вибуху зникло
У Києві після вибуху зникло / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • У чотирьох районах Києва через атаку РФ зникло світло
  • Через відсутність напруги в частині столиці зупинився електротранспорт
  • На Рівненщині без світла залишилися два райони та обласний центр

У четвер, 11 жовтня, в низці районів Києва через російську атаку зафіксували аварійні відключення електроенергії.

Як повідомляють в ДТЕК, аварійні відключення охопили частину Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів столиці.

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"Київ: в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянсього районів зафіксовані аварійні відключення через атаку ворога. Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути живлення", - повідомили в компанії.

Крім того, через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту в частині цих районів Києва. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково", - зазначили в КМДА.

У Києві сталося масштабне знеструмлення

Як повідомили в Укренерго, в Києві через російську атаку на енергооб’єкт сталося масштабне знеструмлення споживачів у кількох районах столиці.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та заживлюють знеструмлених споживачів за резервними схемами.

"Прохання до жителів Києва, у яких зараз є електроенергія: будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Зменшення навантаження на мережі дозволить швидше відновити стабільне енергопостачання у всіх районах столиці. додлай укренерго після блоку з києвом", - наголошують в компанії.

Де ще є знеструмлення

Також через аварійне знеструмлення частина Рівненського та Дубенського районів, зокрема обласний центр, залишилася без світла. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

У Києві сталося масштабне знеструмлення: де зникло світло та зупинився транспорт
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Росія готує удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи України шляхом методичних атак. У плані, копію якого отримала газета, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Вони мали бути спрямовані на широкий спектр об’єктів, зокрема електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Найчутливіший пункт документа стосується атомної генерації. Москва має намір змусити зупинитися три діючі АЕС, які є кістяком енергосистеми країни. Окупанти планують ракетні удари по відкритих розподільних пристроях, що з'єднують станції з мережею і розташовані менш ніж за милю від реакторів.

У Києві сталося масштабне знеструмлення: де зникло світло та зупинився транспорт
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Атаки на енергетику України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби, заявив експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Раніше повідомлялося, що ввечері 8 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого було пошкоджено один із важливих енергетичних об’єктів столиці.

Напередодні стало відомо, що Росія розробила план зі знищення української енергетики. Він передбачає виведення з ладу 60 ключових об'єктів - від котелень у житлових кварталах до відкритих розподільчих пристроїв трьох діючих атомних електростанцій.

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Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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