Є завдання мінімум і завдання максимум: чого РФ домагається у війні з Україною

Чого Путін домагається у війні з Україною/ Главред, Reuters

Максимальна мета, яку зараз собі ставить Путін – це пробити сухопутний коридор до Криму. Тому Маріуполь є стратегічною метою і для України, і для Росії.

РФ намагається взяти Маріуполь, але Україна повинна його утримати. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов.

Завдання мінімум в російській армії – закріпитися на нинішніх рубежах і зібрати хоч якийсь резерв для їх утримання.

"А з цим у Росії проблеми: там дійшли до того, що добровольців вербують в колоніях загального режиму, оскільки прихована мобілізація в Краснодарському краї позитивного результату не дала – охочих прийти у військкомат і поїхати повоювати в Україну виявилося дуже і дуже мало", – говорить Жданов.

Після закріплення на рубежах РФ планує торгуватися. Вони хочуть домогтися паузи, щоб мати можливість зібрати, навчити і поставити в стрій необхідний резерв.

"Росія не зупиниться. Там і близько немає думки, що треба відступати або капітулювати. Вони хочуть взяти гарантовану паузу, тобто бути впевненими, що ми не будемо наступати", – зазначає військовий експерт.

Які шанси, що РФ відступить

Росія не піде ні на які поступки, поки при владі перебуває Володимир Путін, вважає військовий експерт. За його словами, Путін швидше комплектуватиме армію ким завгодно, ніж відступить.

Жданов зазначив, що росіяни поводяться нелюдським чином навіть зі своїми солдатами. Так, у Маріуполі перед українськими позиціями все всіяно тілами росіян, але окупанти йдуть в атаку навіть по трупах своїх же товаришів по службі.

"Вони йдуть в лобову, як в 1941 році, і намагаються закидати тілами наші позиції. Я не кажу про гуманізм або хоч про якийсь здоровий глузд. Те, що витворяють росіяни, і те, якою ціною вони готові брати перемогу, за межею людського розуміння", – зазначив Жданов.

Раніше у Пентагоні заявили, що Росія завела в Україну вже 100% військ, які зібрала для нападу. У США зазначають, що поки що не фіксується поповнення російського війська додатковими силами чи боєприпасами.

Також повідомлялося, що російські війська застосовують в Україні ту ж тактику, яку раніше застосовували у сирійському місті Алеппо. Загарбники стріляють по цивільних об'єктах, не дають доставляти гуманітарні вантажі та зривають проведення евакуації населення.

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