Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибухи гриміли в половині областей України: РФ била балістикою і дронами

Олексій Тесля
15 березня 2025, 09:49
121
Сили оборони знищували російські ударні дрони в чотирнадцяти областях України.
Вибухи гриміли в половині областей України: РФ била балістикою і дронами
ЗСУ збивали ударні дрони РФ / Колаж: Главред, фото: НГУ, ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М
  • Ворог застосував 178 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори

Ворог атакував у ніч на 15 березня двома балістичними ракетами Іскандер-М з Курської області.

Також ворог застосував 178 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим, повідомили в Telegram Повітряні Сили ЗСУ.

відео дня

При цьому уточнюється, що Сили оборони знищували російські ударні дрони в чотирнадцяти областях України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях", - інформують ПС ЗСУ.

Вибухи гриміли в половині областей України: РФ била балістикою і дронами
/ Главред

Водночас у повідомленні зазначається, що 38 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Скріншот
/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Як писав Главред, раніше російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У результаті цього було пошкоджено інфраструктуру. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що внаслідок ворожого обстрілу було зупинено роботу трьох районних котелень міста. Також пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр.

Як писав Главред, унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучення балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.

Інші новини:

Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Повітряні Сили ракетний удар атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Вибухи гриміли в половині областей України: РФ била балістикою і дронами

Вибухи гриміли в половині областей України: РФ била балістикою і дронами

09:49Україна
Оточення 10 000 військових ЗСУ: Forbes поставило крапку в ситуації біля Курська

Оточення 10 000 військових ЗСУ: Forbes поставило крапку в ситуації біля Курська

09:14Війна
Євросоюз продовжить озброювати Україну навіть у разі перемир'я – Deutsche Welle

Євросоюз продовжить озброювати Україну навіть у разі перемир'я – Deutsche Welle

08:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Курська операція - відхід

Курська операція - відхід

Що корисніше для здоров’я - чай чи кава, відповідь здивує багатьох

Що корисніше для здоров’я - чай чи кава, відповідь здивує багатьох

Китайський гороскоп на завтра 15 березня: Зміям - брехня, Півням - помилки

Китайський гороскоп на завтра 15 березня: Зміям - брехня, Півням - помилки

Всього одна фраза з уст водія: чому за неї грозить позбавлення прав до 10 років

Всього одна фраза з уст водія: чому за неї грозить позбавлення прав до 10 років

Сніг та різке похолодання: синоптик сказала, коли в Україні зміниться погода

Сніг та різке похолодання: синоптик сказала, коли в Україні зміниться погода

Останні новини

10:05

Що насправді означає слово "Москва": історик вказав на цікавий нюанс

09:49

Вибухи гриміли в половині областей України: РФ била балістикою і дронами

09:48

Потужне місячне затемнення в березні 2025: Левам - гроші, Овнам - розставання, Дівам - тріумфВідео

09:14

Оточення 10 000 військових ЗСУ: Forbes поставило крапку в ситуації біля Курська

08:41

Євросоюз продовжить озброювати Україну навіть у разі перемир'я – Deutsche Welle

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
08:10

Путін публічно відмовився від перемир'яПогляд

08:03

Ракети до систем ППО практично вичерпані: Україна терміново б'є на сполох

07:42

Висновок неочевидний - яка риба корисніша хек чи скумбрія і чомуВідео

07:20

Чому досвідчені водії кладуть монету на автомобільні шини: хитрий лайфхак

Реклама
06:10

Курська операція - відхідПогляд

05:50

Перемир'я в Україні: чи буде новий напад РФ і хто стане жертвоюВідео

05:04

Путін може роздратувати Трампа і отримати "військову відповідь" - Згурець

04:30

Для чого потрібна "щілина" у дверях авто: неочікуване відкриття для водіїв

04:00

РФ намагається розширити зону боїв та якомога глибше зайти в Сумську область - ДПСУ

03:36

Гороскоп на завтра 16 березня: Овнам - надпродуктивність, Терезам - прибуток

03:01

Чи можна використовувати алюмінієву фольгу повторно: відповідь здивує

02:32

Повне завершення війни поки що неможливе: з'явився тривожний прогнозВідео

01:30

Зіркова дзюдоїстка Білодід зізналася, яким бачить свого "правильного" чоловіка

01:26

5 знаків зодіаку, для яких гроші важливіші за кохання

01:00

"Нищівний удар": розкрито сценарій, як Китай і США доб'ють "дохлу шкапу" РФ

Реклама
00:44

Скоро з'явиться нова інформація про перемир'я: Трамп назвав точну дату

00:36

Люди, які доживають до 100 років, п'ють одні й ті самі 3 напої

00:05

Карта Deep State онлайн за 15 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

14 березня, п'ятниця
23:41

Чим відрізняються 2 коти: лише геній головоломок дасть відповідь за 31 секунду

23:35

Пролунало 11 вибухів: Суми під масованим ударом "Шахедів"

23:32

Трамп заявив, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

23:22

Гарантій Україна не отримає: Огризко пояснив, у чому суть угоди щодо мінералівВідео

23:01

Радники Шольца, Макрона і Стармера терміново вилетіли до США, - Welt

22:50

У 75-річної Меріл Стріп таємний роман зі знаменитістюВідео

22:22

Путін застосовує "тактику салямі" до Трампа, щоб захопити Україну - Bild

22:20

Маленький король: дружина Козловського показала першу вечірку однорічного сина

22:04

"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав ТрампВідео

21:50

Сєдокова зробила черговий бридкий вчинок

21:33

"Я повненький": Павло Зібров відверто заговорив про схуднення і пластику

20:58

Що посадити в тіні – кращі тіньовитривалі овочі та зелень

20:40

Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий кварталФотоВідео

20:39

"Переговори передбачають": у Трампа сказали, кому доведеться йти на поступки

20:27

Сусіди здивуються небувалому врожаю: на якій глибині садити картоплю

20:26

"На столі є американська пропозиція": Зеленський - про режим тиші на фронтіВідео

20:25

"Як в анекдоті": дипломат пояснив, чим закінчиться зближення Трампа і Путіна

Реклама
20:17

Знову в білому: Надя Дорофєєва і Міша Кацурін рука об руку зворушили Мережу

19:59

Що робити зі старою консервацією: неочевидна відповідь

19:56

Посадка картоплі – поради, що допоможуть уникнути втрат

19:53

Курська операція досягла своєї мети - Зеленський

19:32

В Україну повертаються сніг та морози: де оголосили штормове попередження

19:18

Долар різко обвалився після чотирьох днів росту: яким буде курс валют 17 березня

19:10

Про "тимчасове припинення вогню" і мирний процесПогляд

19:08

Українці почали штурмувати магазини: популярний овоч подорожчав до 120 грн

19:05

"У нас э хороша можливість завершити війну": Зеленський зробив ряд важливих заяв

18:45

Як очистити пам'ять телефону Xiaomi: напрочуд простий і геніальний спосіб

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти