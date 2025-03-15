Вибухи гриміли в половині областей України: РФ била балістикою і дронами

Сили оборони знищували російські ударні дрони в чотирнадцяти областях України.

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ЗСУ збивали ударні дрони РФ / Колаж: Главред, фото: НГУ, ua.depositphotos.com

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РФ атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М

Ворог застосував 178 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори

Ворог атакував у ніч на 15 березня двома балістичними ракетами Іскандер-М з Курської області.

Також ворог застосував 178 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим, повідомили в Telegram Повітряні Сили ЗСУ.

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При цьому уточнюється, що Сили оборони знищували російські ударні дрони в чотирнадцяти областях України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях", - інформують ПС ЗСУ.

/ Главред

Водночас у повідомленні зазначається, що 38 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

/ t.me/kpszsu

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