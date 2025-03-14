Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий квартал

Російські окупанти атакували Кривий Ріг. У місті пролунали потужні вибухи. Про це заявив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Бережіть себе. Можливі повторні виходи", - написав він.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак зазначив, що удар був по житловому кварталу міста.
"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо. До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів", - написав він.
За інформацією місцевих ЗМІ, під атакою опинився ресторан. У Мережі з'явилося відео з моментом удару по Кривому Рогу. Також є кадри, зроблені всередині житлового будинку, який був біля епіцентру вибуху.
Дивіться відео з Кривого Рогу:
Лисак додав, що вже відомо щонайменше про 8 постраждали. П'ятеро з них госпіталізовані у стані середньої важкості.
"Кількість постраждалих постійно збільшується. Пожежі, які виникли через ворожу атаку, приборкали", - написав він.
Також відомо про те, що внаслідок удару пошкоджені 3 багатоквартирні будинки, понівечені міські комунікації та зруйнований об'єкт бізнесу.
Удар по Кривому Рогу - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що вранці 12 березня у Кривому Розі прогриміла серія вибухів. Місцева влада повідомила про ракетний удар країни-агресора РФ та "приліт" в інфраструктурний об'єкт.
Згодом стало відомо, що станом на 11:12 вже була інформація про 14 поранених внаслідок ранкової ракетної атаки, серед них 9 жінок. Серед постраждалих є четверо важких (у тому числі дві жінки 79-ти та 46-ти років) та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані.
Раніше також російські окупанти атакували Кривий Ріг ввечері 5 березня. Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.
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