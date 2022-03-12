У Києві на Подолі збили ворожий безпілотник, загорілася будівля

Пожежа в Києві на Подолі виникла вранці 12 березня / Фото t.me/dsns_telegram

У суботу, 12 березня, в центрі Києва на Подолі загорілася покрівля адміністративної будівлі.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС о 7:34 пожежу на на вул.Хорива було локалізовано на площі 50 кв. м, о 8:34 – ліквідовано.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 6:17. На місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

"По прибуттю бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об'єкта горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі", - йдеться у повідомленні.

Жертв і постраждалих немає.

Пожежа на Подолі вже ліквідована / Фото t.me/dsns_telegram

Радник глави МВС Антон Геращенко написав у своєму Telegram-каналі, що на Подолі в Києві стався вибух, внаслідок якого сталося загоряння приміщення Ощадбанку.

Попередньо встановлено, що за вказаною адресою був збитий безпілотний літальний апарат.

Як повідомив журналіст Андрій Цалієнко, у безпілотнику-камікадзе "Куб", який упав на Подолі, була вибухівка.

На Подолі збили безпілотник / Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

Збитий безпілотник / Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

Як повідомляв Главред, вранці в суботу, 12 березня, в Генштабі заявили, що більшість російських підрозділів на території України вже деморалізовані. Багато російських солдатів або здаються в полон, або малими групами біжать до кордону.

Тим часом, за даними розвідки, Росія готується залучити до війни проти України найманців з різних країн світу. Зокрема, країна-агресор планує ввести підрозділи з Лівії та Сирії.

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