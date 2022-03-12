У Києві на Подолі збили ворожий безпілотник, загорілася будівля

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Пожежу в центрі столиці ліквідували рятувальники.
У суботу, 12 березня, в центрі Києва на Подолі загорілася покрівля адміністративної будівлі.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС о 7:34 пожежу на на вул.Хорива було локалізовано на площі 50 кв. м, о 8:34 – ліквідовано.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 6:17. На місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
"По прибуттю бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об'єкта горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі", - йдеться у повідомленні.
Жертв і постраждалих немає.
Радник глави МВС Антон Геращенко написав у своєму Telegram-каналі, що на Подолі в Києві стався вибух, внаслідок якого сталося загоряння приміщення Ощадбанку.
Попередньо встановлено, що за вказаною адресою був збитий безпілотний літальний апарат.
Як повідомив журналіст Андрій Цалієнко, у безпілотнику-камікадзе "Куб", який упав на Подолі, була вибухівка.
Як повідомляв Главред, вранці в суботу, 12 березня, в Генштабі заявили, що більшість російських підрозділів на території України вже деморалізовані. Багато російських солдатів або здаються в полон, або малими групами біжать до кордону.
Тим часом, за даними розвідки, Росія готується залучити до війни проти України найманців з різних країн світу. Зокрема, країна-агресор планує ввести підрозділи з Лівії та Сирії.
Інші новини:
- РФ готує два варіанти ядерного шантажу - глава української розвідки
- Наступ РФ захлинувся, не вистачає ресурсів: Росія почала мобілізацію в ОРДЛО і Криму
- Жодного дипломатичного рішення у війні Росії проти України не передбачається - CNN
- У США вивчають можливість відправки Україні засобів ППО та інших озброєнь для захисту від РФ - ЗМІ