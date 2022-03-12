РФ планує ввести в Україну сирійські підрозділи – розвідка/ Фото Reuters

Росія готується залучити до війни проти України найманців з різних країн світу. Зокрема, країна-агресор планує ввести підрозділи з Лівії і Сирії.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми маємо інформацію про те, що вони готують сирійські підрозділи до введення сюди (в Україну – ред.). І не тільки сирійські підрозділи. Скажімо так, найманців з багатьох країн світу. Крім того, саме з Лівії планується завезти сюди людей", – зазначив Буданов.

За його словами, РФ також шукає і звозить людей з інших невизнаних світом територій, наприклад, з ПМР, Абхазії, Осетії.

Українська розвідка уже має докази участі у війні на території України найманців з інших держав, зазначив Буданов.

"Конкретно можу сказати, що кілька осіб тут точно були знищені, їхні документи перебувають у нас. Це документи так званих громадян Осетії, з ПМР був один військовослужбовець. Ну, вони всі загинули", – каже глава ГУР МОУ.

Раніше повідомлялося, що Росія почала мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в окупованому Криму. Російським загарбникам не вистачає ресурсів для продовження наступу на Україну.

У Генштабі ЗСУ 12 березня – на 17-й день протистояння російському вторгненню – повідомили, що більшість російських підрозділів на території України уже деморалізовані. Багато російських солдат або здаються в полон, або малими групами тікають до кордону.

Читайте також: