РФ планує ввести в Україну сирійські підрозділи – розвідка

Загалом Кремль готується долучити до війни проти України найманців з різних країн світу.
Росія готується залучити до війни проти України найманців з різних країн світу. Зокрема, країна-агресор планує ввести підрозділи з Лівії і Сирії.
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу.
"Ми маємо інформацію про те, що вони готують сирійські підрозділи до введення сюди (в Україну – ред.). І не тільки сирійські підрозділи. Скажімо так, найманців з багатьох країн світу. Крім того, саме з Лівії планується завезти сюди людей", – зазначив Буданов.
За його словами, РФ також шукає і звозить людей з інших невизнаних світом територій, наприклад, з ПМР, Абхазії, Осетії.
Українська розвідка уже має докази участі у війні на території України найманців з інших держав, зазначив Буданов.
"Конкретно можу сказати, що кілька осіб тут точно були знищені, їхні документи перебувають у нас. Це документи так званих громадян Осетії, з ПМР був один військовослужбовець. Ну, вони всі загинули", – каже глава ГУР МОУ.
Раніше повідомлялося, що Росія почала мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в окупованому Криму. Російським загарбникам не вистачає ресурсів для продовження наступу на Україну.
У Генштабі ЗСУ 12 березня – на 17-й день протистояння російському вторгненню – повідомили, що більшість російських підрозділів на території України уже деморалізовані. Багато російських солдат або здаються в полон, або малими групами тікають до кордону.
Читайте також:
- Наступ РФ захлинувся, не вистачає ресурсів: Росія почала мобілізацію в ОРДЛО та Криму
- Військові РФ не хочуть наступати, дезертири малими групами тікають до кордону – Генштаб ЗСУ
- Жодного дипломатичного рішення у війні Росії проти України не передбачається - CNN