Жодного дипломатичного рішення у війні Росії проти України не передбачається - CNN

Війна в Україні не може закінчитися дипломатичним шляхом / Фото Reuters

Сьогодні, 12 березня 2022 року, - сімнадцятий день повномасштабної війни Росії проти України. Розраховувати на дипломатичне вирішення питання не доводиться.

Президент Росії Володимир Путін заявив у п'ятницю, що в переговорах з Україною є "певні позитивні зрушення". При цьому американські та європейські офіційні особи і дипломати в бесіді з CNN висловили глибокий скептицизм щодо стану переговорів.

"Ніхто не вважає, що дії Путіна на сьогоднішній день вказують на те, що російський лідер готовий знайти дипломатичний вихід із ситуації, щоби покласти край війні", - йдеться у повідомленні.

Проти Росії запровадили жорсткі санкції через вторгнення в Україну.

"Але офіційні особи США в приватній розмові визнали, що вони не вірять, що будь-які з цих санкцій змінять мислення Путіна, і багато хто не вірить, що втрати Росії в Україні теж зміняться", - зазначає CNN.

При цьому адміністрація Байдена противиться тому, щоби підтримати будь-якого гравця, який брав участь у первинних спробах знайти рішення для припинення війни в Україні. Офіційні особи США кажуть, що їм ще належить побачити якийсь відчутний прогрес і продовжують розглядати Україну та Росію як єдиних важливих гравців у пошуку рішення.

"Багато країн можуть намагатися діяти так, як їм хочеться, але в кінцевому підсумку це, найімовірніше, зведеться до того, що готовий прийняти президент Зеленський і що готовий прийняти президент Путін", — сказав високопоставлений чиновник Держдепу.

Переговори Зеленського і Путіна

11 березня прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського не виключена. Але, за його словами, попередньо делегаціям і міністрам необхідно зробити так, щоби глави держав зустрічалися заради результату, а не заради розмови.

10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін в принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", - сказав він.

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