У США вивчають можливість відправки Україні засобів ППО та інших озброєнь для захисту від РФ - ЗМІ

У США поки не уточнили, яке озброєння планують відправити Україні / Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена працює з європейськими союзниками над прискоренням доставки в Україну досконаліших систем протиповітряної оборони та інших озброєнь для захисту від агресії РФ. Однак США поки не уточнили, про який вид озброєнь йдеться.

Водночас союзники по НАТО, зокрема, Словаччина, Польща та Румунія заявили про готовність передати військову допомогу Україні, повідомляє The Washington Post.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що Сполучені Штати мають намір озброїти уряд у Києві "тими засобами, які потрібні українцям і які вони дуже добре використовують".

Він відмовився уточнити, які види зброї можуть бути включені в наступну хвилю поставок.

"Деякі з цих озброєнь у нас є, і ми їх надаємо. Деяких з цих озброєнь у нас немає, але ми знаємо, що у інших вони є, і ми також допомагаємо координувати їх", – сказав Кірбі.

Зазначається, що у Словаччини є добре знайомі українцям зенітно-ракетні комплекси С-300, які використовуються для збивання літаків противника.

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