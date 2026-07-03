У Києві доля 10 людей невідома: Зеленський розкрив наслідки удару РФ

Кількість загиблих внаслідок жорстокої російської атаки зросла до 30 людей.

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Наслідки удару по Києву / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

У Києві доля 10 людей залишається невідомою

Підтверджено загибель 30 людей, майже 100 поранених

У Сумській області загинули 4 людини

У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях, які постраждали внаслідок російського удару. Доля 10 людей наразі залишається невідомою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв’язок. Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно", - наголосив глава держави. відео дня

Наразі підтверджено загибель 30 людей унаслідок атаки на столицю. Ще майже 100 осіб отримали поранення, серед них є діти. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.

Окрім удару по Києву, російські війська завдали низки атак по інших регіонах України. Зокрема, увечері під обстріл потрапив Кривий Ріг. Удар було завдано по території гаражного кооперативу. Поранення дістали семеро людей, також пошкоджено житлові будинки та дві школи.

На Харківщині вночі внаслідок удару по приватному будинку постраждали шестеро людей, серед них троє дітей.

У Херсоні російські війська завдали ракетного удару по обласній лікарні. Внаслідок атаки загинув лікар, ще одна медсестра отримала поранення. За словами Зеленського, російська сторона свідомо цілила в цивільний медичний об’єкт, який не має жодного військового значення.

Також уночі на Сумщині внаслідок дронового удару по багатоповерхівці загинули четверо людей, серед них - мати з донькою.

"Щодня й щоночі росіяни бʼють по звичайній цивільній інфраструктурі, і терор – це єдине, що в них залишилося як аргумент не зупиняти війну. Надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Розраховуємо на підтримку партнерів, передусім з антибалістикою", - додав президент.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Чому Росія посилила удари по Україні - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що Росія останнім часом суттєво збільшила інтенсивність і масштаб ударів по Києву та інших українських містах. В інтерв’ю Главреду він пояснив, що це може бути наслідком складної ситуації, у якій опинився Кремль.

За оцінкою Жданова, у російському керівництві зростає паніка, а Москва намагається відновити військову перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.

"Удари РФ стали більш масованими і розтягнутими у часі знов-таки від безвиході. Погляньте на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається "я його зліпила з того, що було". Росія запустила все, що наскребла. А запуск таких різних ракет і дронів тягне за собою проблеми взаємодії, тому що різні види авіації, різні типи ракет, різна швидкість, різні системи наведення та час підльоту", - зауважив він.

Удар по Києву 2 липня - останні новини

Як повідомляв Главред, Повітряні сили ЗСУ заявили про масований комбінований удар по Києву 2 липня. У відомстві наголосили, що ворог застосував складну тактику під час атаки на столицю. За оцінками, по Києву було випущено близько 60 ракет різних типів.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона збила 48 ракет і 476 безпілотників під час відбиття удару по столиці. Загалом було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу, при цьому влучання відбулися на 33 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, продовжить інтенсивні атаки, однак Україна відповідатиме та посилюватиме роботу з партнерами щодо постачання систем ППО. Він повідомив про значні руйнування у столиці.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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