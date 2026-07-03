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"Лукашенко на короткому повідку": Жданов про позицію сили України щодо Білорусі

Олексій Тесля
3 липня 2026, 01:18
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На відміну від Володимира Путіна, Олександр Лукашенко тверезо оцінює ситуацію, вважає Олег Жданов.
Олександр Лукашенко змінив риторику щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Головне із заяв Жданова:

  • У відносинах з Білоруссю Україна вже виробила позицію сили
  • На відміну від Путіна, Лукашенко тверезо оцінює ситуацію

Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов прокоментував ситуацію навколо відключення Білоруссю ретрансляторів, які допомагали дронам РФ наносити удари по українських містах.

"Судячи зі заяви Зеленського про те, що ретранслятори для російських дронів відключені, він домігся свого. Тепер Лукашенко, загалом, у нас на короткому повідку", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт переконаний, що на відміну від диктатора РФ Володимира Путіна, Лукашенко тверезо оцінює ситуацію.

"Про це свідчить хоча б заява Лукашенка про те, що, якщо ми завдамо удару по економіці Білорусі, їй буде дуже боляче. Незважаючи на обурення Лаврова, який кричав, що, мовляв, тільки спробуйте зачепити ретранслятори, ці ретранслятори вимкнені. Тобто слова Лаврова не вплинули на рішення Лукашенка", - нагадав співрозмовник.

Він також переконаний у тому, що у відносинах з Білоруссю Україна вже виробила позицію сили.

"Лукашенко, коли бачить масштабність ударів, чудово все розуміє. Він усвідомлює, що одного дня наші дрони полетять не на схід, а на північ. Якщо ми за одну атаку стільки всього знищуємо на російській території, то в Білорусі ми знищимо взагалі все", - додав Жданов.

В ОП прокоментували зміну заяв Лукашенка

В Офісі президента України звернули увагу на зміну публічної риторики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо війни Росії проти України.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що останнім часом заяви білоруського лідера стали помітно стриманішими. На його думку, це може свідчити про те, що керівництво Білорусі усвідомлює потенційні ризики та наслідки, які можуть виникнути у разі більш активної участі країни у війні на боці Росії.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, Росія має всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, "Главред" писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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