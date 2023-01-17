"Все погано": окупанти спростовують заяви пропагандистів про захоплення Соледара РФ

При ударі ЗСУ по будівлі ПТУ в Макіївці знищено не менше 500 окупантів, розповів Антон Боус.

Окупанти кажуть, що РФ не захопила Соледар / Telegram, Радіо Свобода

Капітан окупаційних російських військ спростував заяви пропагандистів про захоплення РФ Соледара Донецької області.

Про це він сказав у стрімі з українським блогером "Едгаром Миротворцем". За даними видання Агентство, на відео - російський силовик Антон Боус з Саратова.

Загарбник РФ стверджує, що перебуває зараз під Соледаром. На запитання блогера про те, чи взяте місто окупантами, Боус відповідає: "Соледар взяли, але все погано (нецензурно, - ред.)". Однак коли пізніше блогер ще раз запитує, чи взяла російська армія Соледар, той відповідає: "Ні (нецензурно, - ред.)".

Він також уточнив, що при ударі ЗСУ 1 січня по будівлі ПТУ в Макіївці, де розташовувалися російські мобілізовані, "поклали 500 осіб".

При цьому він висловився і про ПВК Вагнера, заявивши, що туди набирають людей без документів, там "тюремники" і "м'ясо", а не герої.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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