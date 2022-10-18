У Черкасах 62-річній колаборантці суд дав 10 років в'язниці за заклики бомбити міста України

Колаборантці дали 10 років в'язниці / Owl Tales

Мешканку Черкас 62-річну Тетяну Дробот суд засудив до 10 років в'язниці за заклики до бомбардування українських міст.

Про це йдеться в рішенні Придніпровського суду Черкас. Жінку визнали винною у державній зраді.

Відзначається, що на початку березня 2022 року Дробот переслала по телефону своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд в центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.

Разом з тим підозрювана поширювала в забороненій соціальній мережі Однокласники інформацію, що виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, жінка хвалилася російським прапором над Новою Каховкою.

При цьому з квітня затримана перебувала в Черкаському слідчому ізоляторі аж до жовтня.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив про те, що колаборанти, зрадники і гауляйтери окупованих територій після повного звільнення України від російських загарбників будуть покарані.

"Україна змінилася. Сентиментів до колаборантів і окупантів, спроб "...зрозуміти і домовитися" більше не буде. Тітки і дядьки вчителя, які збиралися вчити українських дітей любити Росію, сядуть. Добровільно прийшли за російськими паспортами, активно підтримують окупантів, понесуть покарання. І краще покарання-тюремний термін за держзраду", - підкреслив Арестович.

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