Підготовка удару на півдні: окупанти перекинули десантників для відряджання на війну

Десантників РФ перекидають на війну з Україною / gunm.ru

В окупований Крим після відновлення перекинули батальйонно-тактичну групу повітряно-десантних військ Росії.

Її планують відправити на війну РФ проти України, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми знаємо, що зараз зайшла батальйонно-тактична група повітряно-десантних військ після свого відновлення – вона зайшла в Крим і після цього буде висуватися на територію півдня України. Так що там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони (ППО). Вони розуміють, що є загроза", – заявив Скібіцький.

За його даними, літаками в Крим доставляють ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

"Військова розвідка постійно моніторить все, що пов'язано з повітряним простором окупованих територій, півострова Крим, Чорного моря. Тому що це небезпека для нас. Перша загроза - використання тактичної армійської авіації. Постійно на Кримський півострів перевозять вантажі військового призначення. Тому транспортники в Криму - це не новина для нас, тому що переміщаються ті ж ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Переміщуються інші військові вантажі. Переміщається особовий склад", - сказав представник ГУР.

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Раніше повідомлялося, що на південному напрямку захисниками України знищено 48 російських окупантів.

Авіацією ЗСУ завдано 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів ворога: 6 опорних пунктів, зосередження озброєння, військової техніки та командно-спостережний пункт у Бериславському та Херсонському районах області.

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