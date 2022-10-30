"Евакуація" окупантів з Херсонщини: армія РФ хоче забрати артустановки з правого берега - Генштаб

Окупанти хочуть вивезти артилерію з Херсона та перекинути на інші напрямки / Колаж фото Reuters, Суспільне

Російські окупанти намагаються "евакуюватися" з Херсонської області через потужний контрнаступ ЗСУ. Вони хочуть переправити артилерійські установки з правого берега Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Цю артилерію окупанти хочуть перекинути на інші напрямки.

"За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що російські військові намагаються створити на окупованих територіях непридатні умови для проживання місцевого населення.

"В Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

В першу чергу ворожі солдати хочуть "евакуювати" медиків з місцевих лікарень та оперативні служби міста. Місцева "влада" наказала підприємцям розпродати весь продовольчий товар і закрити магазини та ринки. Таке "розпорядження" діє з 1 листопада.

Звільнення Херсона

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські окупанти не готуються до виходу з Херсона, вони готуються до оборони. При цьому Буданов вважає, що ВСУ до кінця року деокупують Херсон.

Новий командувач російським окупаційним корпусом в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від "ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що після того, як командувати угрупованням російських окупаційних військ в Україні диктатор Путін призначив генерала Суровікіна, є ризики того, що Херсон перетвориться на другий Маріуполь за ступенем руйнувань і кількістю жертв.

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж заявив, що українські військові в разі реалізації оптимістичного сценарію можуть швидко звільнити Правобережжя Херсонської області, що дозволить їм просуватися на Лівобережжі Херсонщини та в Запорізькій області. Таким чином за 2-3 місяці може бути звільнений материковий південь нашої держави. Якщо все піде за таким сценарієм, то після цього до Нового року українські воїни можуть звільнити і схід України.

Інші новини: