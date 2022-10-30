ЗСУ підуть вперед: експерт спрогнозував, які міста звільнять на Херсонщині

/ 10-а гірсько-штурмова бригада

Збройні сили України проводять поетапне звільнення Херсонської області - крок за кроком, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

Незабаром ЗСУ просунуться далі і звільнять нові населені пункти, підкреслив він в ефірі каналу FREEДОМ.

Експерт вважає, що деокупація Херсонської області ЗСУ проходитиме поетапно.

"Я зараз бачу як мінімум дві локації, які найближчим часом можуть бути звільнені: це локація Берислав - Козацький і локація Снігурівки. А яка з них буде звільнена, або комбіновано обидві відразу - це вже інше питання. Аналогічно і коли, оскільки формування умов для звільнення теж грають дуже важливе значення. Але те, що звільнення як таке буде відбуватися поетапно, це факт", - сказав він.

Коваленко додав, що ЗСУ можуть звільнити практично все правобережжя Херсонщини, в тому числі і Херсон.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини: