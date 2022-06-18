УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

У Херсоні окупанти збираються заселяти ФСБ-шників у квартири місцевих жителів

18 июня 2022, 17:06

Загарбники шукають житло, з якого тимчасово виїхали господарі, для поселення співробітників російських спецслужб.

херсон, оккупанты, российские военные
У Херсоні окупанти збираються заселяти ФСБ-шників у квартири місцевих жителів/ УНІАН, Супільне

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники шукають покинуті квартири, щоб незаконно заселити туди співробітників російської Федеральної служби безпеки.

ФСБ-шники завезли свої сім’ї в окуповане місто ще місяць тому. Весь цей час вони жили в готелях. Проте, вочевидь, жити в готелях їм набридло. Про це розповів радник голови Херсонської ОВА і військовослужбовець тероборони Сергій Хлань, пише 24 канал.

Зараз ці працівники ФСБ живуть в готелі "Оптіма", що розташований на площі Свободи біля обласної державної адміністрації. За словами Хланя, там живуть "елітні росіяни" зі своїми сім’ями.

"Але в готелі їм, напевно, набридло жити, тому вони починають шукати комфортні квартири, куди б могли переселитися. Дійсно, окупанти почали шукати в херсонських ЖК квартири, перевіряють, хто коли виїхав", – розповів радник голови Херсонської ОВА.

Проте, за його словами, росіяни не масово з’їжджають з готелів у квартири херсонців, це швидше поодинокі випадки.

Раніше повідомлялося, що у російських військах на Херсонщині дуже великі втрати особового складу. Тому тіла загиблих вони перевозять у тимчасово окупований Херсон "КамАЗами". При цьому привезені тіла загарбники просто скидають одне на одне.

Нагадаємо, жителів Херсонської області закликають покинути окуповані території, щоб воїнам ЗСУ було легше їх звільняти.

Читайте також:

війна в Україні новини Херсона вторгнення Росії Херсонська область
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:15

В Україні через війну щодня гинуть двоє дітей: Олена Зеленська потужно звернулася до Заходу

17:06

У Херсоні окупанти збираються заселяти ФСБ-шників у квартири місцевих жителівВидео

16:59

Окупанти вивезуть мешканців Сєвєродонецька в захоплені райони - британська розвідка

16:47

"Чи буде з ким говорити": Медведєв про відновлення переговорів України з РФВидео

16:20

Пентагон виклав у Мережу повний список зброї, яка була передана ЗСУВидео

Реклама
16:20

Закривавлені та обгорілі тіла окупантів везуть у Херсон "КамАЗами"Видео

16:06

Не можуть поділити "владу": на Херсонщині окупанти влаштували криваві розбірки

15:42

Африканська спека по 33 градуси: Діденко розповіла, коли в Україні настане погодне "пекло"Видео

15:30

"Довоєнної ціни уже не буде": Данілов пояснив, що буде з пальним в УкраїніВидео

15:07

Україну можуть обстріляти ракетами перед можливим вторгненням Білорусі - ЖдановВидео

15:05

Україна перемогла і заслуговує провести Євробачення 2023 - прем'єр ДжонсонВидео

14:42

ЗСУ звільнятимуть Херсонщину: мешканців області закликали виїхати навіть через КримВидео

14:35

Зрадила свою дитину: на Донеччині колаборантка здала сина-військового в полон до окупантів

14:34

США та їхні союзники готуються до затяжної війни в Україні - The Washington Post

13:58

Пропонували припинити опір РФ: деякі держави готові пожертвувати Україною заради зерна – Кулеба

13:54

Потужний вибух в окупованому Херсоні: партизани підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці - ЗМІ

13:41

ЗСУ потужно влупили по позиціям ворога та знищили бронетехніку росіянВидео

13:29

Голуби, яструби та клоуни Кремля: як Путін заганяє себе у глухий кутмнение

13:25

РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: перші подробиці

13:00

Гороскоп на завтра 19 червня 2022: Овнам - серйозна сварка, Дівам - неприємності, Рибам - везінняВидео

Реклама
12:56

Польща може закрити небо над Заходом України: за якої умови

12:44

НАТО потрібно готуватись до застосування ядерної зброї - німецький генералВидео

12:15

"Прибрали непотріб з неба": бійці ЗСУ збили з ПЗРК російський літак на ДонбасіВидео

12:12

Коли запрацює ленд-ліз: в РНБО озвучили терміниВидео

11:59

Це буде кінець для Лукашенка: армія Білорусі може відмовитись наступати на Україну - ЖдановВидео

11:39

Данілов спростував заяви про 1000 загиблих бійців ЗСУ за день: "У них немає доступу до таких даних"Видео

11:22

Меркель не виключила, що може бути посередником у переговорах України та РФ

10:58

Україну заллє дощами: синоптики попередили про потужні грози у половині областей

10:32

Гороскоп на сьогодні 18 червня 2022: Близнюкам - зміни на краще, Скорпіонам - успіх, Водоліям - погані сниВидео

10:24

Коли ЗСУ зміцнить позиції на фронті: Арахамія назвав місяць можливого відновлення переговорів з РФВидео

10:22

РФ готує нову атаку на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а ЗСУ пішли в контрнаступ під Ізюмом - ISW

10:05

Росія дотрезвонилася: як Зеленський відшмагав Путіна Європоюмнение

09:50

Стали відомі імена ще 8 бучанських катів із Пскова: троє із них уже мертвіВидео

09:19

Коли настане перелом у війні: Жданов спрогнозував терміни

08:39

ЗСУ націлені прорватися в тил військ РФ на Слов'янському напрямку – ГенштабВидео

08:34

На Донбасі загинув у ДТП комбат терористів "Куля"

08:01

США передумали продавати Україні потужні ударні дрони MQ-1C Grey Eagle: у чому причина

07:21

Ракетні удари по Кременчуку: РФ вдарила по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури

07:03

Чому Путіну поки що не виписують квиток до Гааги та не ставлять до стінкимнение

07:00

День дільничного інспектора України - чіткі привітання, картинки і листівки до свята

Реклама
05:55

Роботодавець не виплатив зарплату під час воєнного стану: чи повинен він повернути гроші

05:22

У НАТО Україна навряд чи вступить: там чекають, поки вона "перемеле мілітарну машину РФ" – ЖдановВидео

05:20

Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: неймовірний рецептВидео

05:16

57-річна британська акторка Елізабет Херлі шокувала фанатів фігурою в бікініВидео

04:51

Дівчина фронтмена Kalush Orchestra показала чуттєву фотосесію в лісі

04:22

Поживно та корисно: що найкраще їсти на сніданок

03:43

"З ним може закінчитись вся Росія": Гіркін вирішив "навчити життя" Путіна і його банду

03:33

Гарнішає на очах: як зараз виглядає Алла Пугачова, яка покинула РФ

03:11

Жіночий гороскоп на тиждень 20-26 червня: Терезам - щаслива подія, Скорпіонам - любовний трикутникВидео

02:40

Вріже нестерпна спека: синоптики дали прогноз на липеньВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять