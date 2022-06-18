У Херсоні окупанти збираються заселяти ФСБ-шників у квартири місцевих жителів/ УНІАН, Супільне

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники шукають покинуті квартири, щоб незаконно заселити туди співробітників російської Федеральної служби безпеки.

ФСБ-шники завезли свої сім’ї в окуповане місто ще місяць тому. Весь цей час вони жили в готелях. Проте, вочевидь, жити в готелях їм набридло. Про це розповів радник голови Херсонської ОВА і військовослужбовець тероборони Сергій Хлань, пише 24 канал.

Зараз ці працівники ФСБ живуть в готелі "Оптіма", що розташований на площі Свободи біля обласної державної адміністрації. За словами Хланя, там живуть "елітні росіяни" зі своїми сім’ями.

"Але в готелі їм, напевно, набридло жити, тому вони починають шукати комфортні квартири, куди б могли переселитися. Дійсно, окупанти почали шукати в херсонських ЖК квартири, перевіряють, хто коли виїхав", – розповів радник голови Херсонської ОВА.

Проте, за його словами, росіяни не масово з’їжджають з готелів у квартири херсонців, це швидше поодинокі випадки.

Раніше повідомлялося, що у російських військах на Херсонщині дуже великі втрати особового складу. Тому тіла загиблих вони перевозять у тимчасово окупований Херсон "КамАЗами". При цьому привезені тіла загарбники просто скидають одне на одне.

Нагадаємо, жителів Херсонської області закликають покинути окуповані території, щоб воїнам ЗСУ було легше їх звільняти.

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