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У Херсоні мінуснули "жирного" колаборанта: злетів у повітря ексрегіонал Олексій Журавко

25 вересня 2022, 10:30

Колишній нардеп від "Партії регіонів" Олексій Журавко втік до Росії ще в 2015 році. Але після повномасштабного вторгнення РФ повернувся на Херсонщину.

Олексій Журавко
Олексій Журавко, за даними ЗМІ, ліквідований в Херсоні / скріншот

У тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух у готелі, в якому проживали російські пропагандисти, а також ексрегіонал Олексій Журавко, який закликав Росію "довести спецоперацію до кінця і дійти до західних кордонів України, щоб звільнити країну від націоналістів".

"Раптово був "хлопок" в готелі, де жили раша-пропагандисти (на жаль, не постраждали) і Журавко (дуже постраждав)", - пише видання РИА Мелітополь.

Російське пропагандистське видання Известия підтвердило вибух і повідомило, що в цьому готелі зупинилися журналісти RT. Ніхто з них не постраждав.

"Всі вісім номерів готелю були заповнені. За деякими даними, загинули три людини, зокрема депутат Верховної Ради V і VI скликань Олексій Журавко. Також є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

РосЗМІ пише, що ракетний удар по будівлі завдали ЗСУ з американської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Олексій Журавко
Олексій Журавко
У Херсоні прогримів вибух у готелі
У Херсоні прогримів вибух у готелі / скріншот

Олексій Журавко - що про нього відомо

Колишньому народному депутату від "Партії регіонів", 48-річному Олексію Журавку повідомили про підозру у діях на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, публічних закликах до агресивної війни, виготовлення та розповсюдження матеріалів з виправданням російської агресії.

"Олексій Журавко, перебуваючи після російського вторгнення в Олешках Херсонської області, в мережі "Вконтакте" і своєму телеграм-каналі поширював матеріали, які були спрямовані на дестабілізацію ситуації в державі та деморалізацію народу і армії України", - повідомили в Офісі генпрокурора.

6 квітня 2022 р. екснардеп у забороненій в Україні російській соцмережі "Вконтакте" опублікував допис: "Наркоман хоче війни. Актор вирішив монтувати відео про Бучу для зупинки світу. Українці будуть гинути до останнього за американські та англійські інтереси. Наклеп ворогів нашій перемозі не перешкода!".

2 квітня він опублікував повідомлення: "Дорогі друзі! Над звільненою частиною Запоріжжя піднявся триколор! Для більшості жителів звільнених територій синьо-жовтий прапор асоціюється зі смертю і стражданнями. Саме під цим прапором останні 8 років вбивали жителів Донбасу, а потім і людей на українських територіях".

Олексій Журавко втік до Росії ще в 2015 році. Але після повномасштабного вторгнення РФ повернувся на Херсонщину.

Вже сім років колишній нардеп-зрадник перебуває в загальноукраїнському розшуку. Минулого року справу Журавка було передано до Херсонського міського суду.

Як повідомляв Главред, у серпні радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова.

Раніше ми писали, що жителі тимчасового окупованого населеного пункту Михайлівка (Запорізька область) повідомили, що коллаборант Андрій Рижков - глава так званої "народної поліції" ‒ вчинив самогубство.

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війна в Україні ЗСУ новини Херсона Херсонська область новини України вибух HIMARS
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