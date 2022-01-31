У Харкові з вікна викинулася дочка місцевого кримінального авторитета, вона загинула на місці

У Харкові дівчина вчинила суїцид, вистрибнувши з вікна / колаж фото з соцмереж і ГУ НП в Київській області

У суботу, 29 січня, в Харкові сталася трагедія - 33-річна жінка викинулася з вікна на п'ятому поверсі. Вона загинула на місці.

Як повідомляє місцеве видання Newsroom, загибла була дочкою відомого в Харкові кримінального авторитета Михайла Гончаренка на прізвисько "Гончарик".

Самогубство сталося на Гімназичній набережній, 4. Прибувши на місце події, поліцейські виявили біля житлового будинку тіло жінки без ознак життя.

За словами її знайомого, напередодні трагедії загибла була у нього в гостях і вживала алкоголь. Жінка була в депресії та неодноразово висловлювала думки про самогубство.

Чоловік підкреслив, що вона перебувала в пригніченому стані через свого батька, якого тримають в СІЗО. Мати загиблої також підтвердила, що дочка говорила про самогубство.

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Батько жінки, яка вистрибнула з вікна, - кримінальний авторитет Михайло Гончаренко. У грудні 2021 року він вимагав від керівника місцевої компанії повернути йому неіснуючий борг у розмірі 250 тисяч доларів, а в разі відмови погрожував вбивством. 17 січня його затримали і через два дні відправили в СІЗО за рішенням Дзержинського районного суду Харкова.

Як повідомляв Главред, у Києві 32-річна жінка намагалася вистрибнути з вікна на 12-му поверсі разом з трирічним сином на руках. І її, і дитину вдалося врятувати.

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