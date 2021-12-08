Чоловік вбив сім’ю і вчинив самогубство, щоб уникнути арешту через фейковий COVID-сертифікат

У Німеччині чоловік вбив дружину і дітей, після чого вчинив самогубство / Reuters

У Німеччині чоловік вбив дружину і трьох власних дітей, після чого наклав на себе руки.

На місці трагедії він залишив записку, у якій розповів, що побоюється арешту через фейкову довідку про вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляє The Associated Press.

Загиблих виявили з вогнепальними пораненнями у будинку в місті Кенігс-Вустерхаузен неподалік Берліна. Крім подружжя, загинули троє дітей 10, 8 та 4 років.

Як розповів прокурор Гернот Бантлеон, у залишеній чоловіком записці йшлося про те, що його дружина мала підроблений сертифікат про COVID-вакцинацію. Про підробку дізнався її роботодавець. Подружжя боялося, що їх можуть заарештувати, після чого заберуть у них дітей.

Основна версія слідчих – що це саме чоловік вбив свою дружину і дітей, після чого застрелився сам. У будинку правоохоронці знайшли пістолет. При цьому вони не виявили жодних ознак того, що у приміщенні на момент трагедії міг бути хтось сторонній.

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