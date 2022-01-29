"Кинули близькі друзі": спливла несподівана версія самогубства Вірчіса

Володимир Вірчіс

З'явилися нові подробиці, пов'язані із загадковою загибеллю боксера-професіонала Володимира Вірчіса.

Версія про великі борги

Повідомлялося і про самогубство, і про те, що йому заборгували великі гроші, розповів Сьогодні знайомий Вірчіса, уточнивши, що це неофіційна інформація.

"Через останнього, нібито, його і могли вбити. До речі, кажуть, що він був вразливою людиною. Нещодавно перехворів COVID-19, писав про це у себе на сторінці. Написав, що йому важко, але знайде в собі сили боротися. Головне, щоб був розум, а решта – справа наживна", - пояснив він.

Вірчіс був у депресії

Відзначимо, що на початку січня Вірчіс публікував у своєму Facebook пост-відчай. У ньому він зізнався, що потрапив у складну ситуацію. Боксер скаржився на зраду близьких друзів.

"Привіт, Друзі. А напевно знайдуться, не дай Бог звичайно, люди, які доходили до стану відчаю, після того, як їх подшвирнулі близькі друзі на довірі?",- писав Вірчіс.

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Зрада близьких

У свою чергу екс-чемпіонка світу Аліна Шатернікова згадала останню зустріч з Вірчісом

"Ми обговорювали ситуацію, через яку він потрапив у депресію. Він не міг повірити, що його зрадив близька людина, у нього не вкладалося це в голові. Вони були близькими людьми, довіряв йому. Ми багато говорили про це, філософствували, що життя, на жаль, буває, підносить нам такі "сюрпризи". Напевно, він сильно довіряв, десь навіть з дитячою наївністю вірив у дружбу. Настрій накласти на себе руки? Ні, таких розмов з його боку тоді під час нашої останньої зустрічі не було. Потім ми теж зідзвонювалися, розмовляли", - розповіла Шатернікова в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

"Розборки" Вірчіса з Мангером

Херсонські ЗМІ писали про те, що нещодавно Вірчіс перед судовим засіданням звернувся до Владислава Мангера (підозрюваний у справі Гандзюк) з вимогою повернути борги.

Перед засіданням він підсів до скляного куба, на якому сидів Мангер. Вірчіс наполегливо просив Мангера повернути борг, повернути гроші, - розповів один з присутніх у залі засідань. Мангер попросив Володимира Вірчіса "не влаштовувати сцени".

"Підприємство з тобою на зв'язку. Не влаштовуй сцен " - закликав Мангер свого товариша Вірчіса.

Смерть Вірчіса: що відомо

В Україні помер 49-річний боксер Володимир Вірчіс. Його знайшли повішеним у Києві, поліція відкрила кримінальне провадження. Тіло Вірчіса було виявлено випадковим перехожим в ніч на 28 січня в Дніпровському районі столиці.

"Сьогодні вночі в поліцію Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та швидка", - зазначили у відділенні.

Відзначається, що на місці події копи виявили бездиханне тіло чоловіка з петлею на шиї.

Вранці дружина боксера заявила в поліцію, що її чоловік вночі пішов з дому і не повернувся. Жінка прийшла на впізнання і підтвердила особу Вірчіса.

Нагадавши, у мережі припускають, що Вірчіс наклав на себе руки, так як останнім часом його долала депресія.

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