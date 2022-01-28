Через розлучення з чоловіком жінка в Києві намагалася стрибнути з вікна з 3-річною дитиною на руках

Жінка хотіла вчинити суїцид і прихопити на той світ ще й маленького сина / ТСН

У Києві 32-річна жінка намагалася вистрибнути з вікна на 12-му поверсі разом з трирічним сином на руках. І її, і дитину вдалося врятувати.

Днями в поліцію зателефонувала жінка і заявила, що її дочка закрилася в квартирі, схопила свого 3-річного сина, вивела на балкон і збиралася викинутися з ним з вікна, передає ТСН.

Спочатку мати сама намагалася умовити дочку злізти з балкона. Але коли зрозуміла, що її дії не приносять результату, зателефонувала у поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, майже годину вмовляли жінку не стрибати.

Весь час переговорів жінка не погоджувалася відпустити дитину.

Коли одна група рятувальників була готова перехопити її з вікна, інша - виламала двері та зняла жінку із сином з балкона.

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Переляканого хлопчика одразу передали медикам, зараз він з бабусею.

За попередніми даними, причиною таких дій матері маленького хлопчика стало розлучення.

За словами сусідів, квартиру жінка орендувала, раніше працювала продавчинею, але останнім часом з роботи пішла.

32-річна мати зараз перебуває під вартою, порушено кримінальне провадження через замах на вбивство дитини. Санкція статті передбачає від позбавлення волі на 15 років до довічного ув'язнення.

Тривають медекспертизи, які визначать, чи була жінка осудною на момент скоєння злочину.

Як повідомляв Главред, в Умані 11-річна дівчинка розбилася на смерть, стрибнувши з вікна квартири на восьмому поверсі. Трагедія сталася, коли вдома була вся родина.

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