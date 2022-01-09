Знайшла сина повішеним: жінка вчинила самогубство слідом за дитиною

Самогубство в Кривому Розі / свої, pixabay

У Кривому Розі жінка знайшла повішеним свого рідного сина. Не зумівши оговтатися вона теж вчинила самогубство.

Як пише видання Своі перед цим жінка зателефонувала поліції і написала передсмертну записку.

"Сьогодні, 9 січня вранці, жінка знайшла повішеним сина в квартирі. Вона відразу зателефонувала в поліцію, а до приїзду правоохоронців наклала на себе руки", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що синові жінки було 40 років.

У передсмертній записці жінка попросила правоохоронців зателефонувати її родичам за кордон та продати її золото, щоб їх з сином поховати.

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Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Що написала жінка в передсмертній записці:

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

У Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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