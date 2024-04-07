У Харкові дрон окупантів влетів у будинок - мер міста Терехов

У Харкові ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок, після чого в будівлі сталося загоряння. Про це повідомив харківський градоначальник Ігор Терехов.
Він заявив, що в Харкові триває робота зі знищення ворожих безпілотників.
"Один із безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", - ідеться в повідомленні.
До того керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав на своєму Telegram-каналі, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Він додав, що, за попередніми даними, одна людина загинула і ще одна поранена.
Також, за словами очільника ОВА, внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру та загорівся автомобіль.
Хто такий Ігор Терехов?
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
Російські обстріли Харкова - останні новини
Нагадаємо, 4 квітня окупанти здійснили удар по території України за допомогою 20 БпЛА типу "Шахед". Силами протиповітряної оборони України було знищено 11 дронів ворога. Унаслідок атаки в Харкові 4 людини загинули, серед яких троє рятувальників, а ще 11 - дістали поранення.
Унаслідок удару безпілотників Росії по Харкову загинули троє рятувальників: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. Логінов загинув практично на очах у свого сина, який також є рятувальником. Обидва були на місці влучання БПЛА.
Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Мер міста Ігор Терехов попередив про сильні вибухи і закликав жителів бути обережними.
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