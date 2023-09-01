У ГУР дізналися ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача у п'ятницю, 1 вересня.
За його словами, на засіданні обговорили виключно ситуацію на фронті. Про це він повідомив в Telegram.
"Сьогоднішня Ставка тільки про фронт", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, детально обговорили ситуацію в Харківській області, на Донбасі, на півдні, в Запорізькій області та на Лівому березі Херсонської області.
Крім того, обговорювалися дії з евакуації поранених, а також плани ворога. За словами Зеленського, на засіданні було заслухано окрему закриту доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.
"Ключове - дати нашим воїнам ще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки ясно розуміє, що повинен робити", - додав Зеленський.
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