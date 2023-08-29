"Буде жахлива кількість смертей": у Bloomberg дали похмурий прогноз про закінчення війни в Україні

Швидке рішення на полі бою рідко буває. Контрнаступ ЗСУ було шалено переоцінений "яструбами" в США та Європі, вважає Макс Гастінгс.

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Війна продовжуватиметься і після 2024 року - Bloomberg / Колаж Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Війна Росії в Україні триватиме і після 2024 року. Ймовірна смерть ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і внутрішня боротьба в РФ навряд чи є передвісниками радикальних змін. Про це пише оглядач Bloomberg Opinion Макс Гастінгс.

Як йдеться у статті, літня наступальна операція України завдала значних збитків і втрат російським військам. Однак не досягла головної мети - ключового комунікаційного вузла Росії, міста Мелітополь.

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"Це створює внутрішні моральні труднощі для Володимира Зеленського в Києві та більш серйозні для його західних шанувальників", - пише Гастінгс.

За його словами, контрнаступ ЗСУ був шалено переоцінений "яструбами" в США та Європі, які сказали урядам, що якщо вони нададуть Україні сучасну зброю, то Київ зможе здобути вирішальну перемогу.

"Я припускаю, що незалежно від того, яку зброю постачає Захід, в України немає реальної перспективи повернути Крим або Донбас військовими діями", - зазначає оглядач.

При цьому Гастінгс вважає, що не можна допустити, щоб країна-агресор РФ перемогла.

"Путін зробив ставку на те, що у нього та людей в РФ більше терпіння, витримки і мужності, ніж у "декадентського" Заходу. Ми повинні довести, що він неправий. Якщо ми цього не зробимо — ми зрадимо Україну. Не лише Путін, але і тирани всюди прийдуть до висновку, що агресія окупається. Вони будуть повторювати те, що Росія зробила в Україні знову і знову, не лише за нашого життя, а за життя наших дітей", - вважає Гастінгс.

На його думку, не варто впадати у відчай лише тому, що український наступ цього літа не приніс вирішального результату.

"Великий урок сучасних воєн між потужними індустріальними державами полягає в тому, що чекає жахлива кількість смертей і вбивств, перш ніж одна чи інша сторона переможе. Швидке рішення на полі бою рідко буває", - додає він.

Також оглядач критично ставиться до заяв про те, що за останні 18 місяців санкції послабили Росію, народ не підтримує війну в Україні, а армія РФ ось-ось розпадеться.

"Санкції завдають шкоди Росії, але оскільки багато її людей є державними службовцями, Путін може захистити їх від падіння рівня життя (...) Путін домігся жахливого успіху, переконавши росіян, що вони ведуть екзистенційну боротьбу проти західної агресії. Недавні нові хвилі призову на військову службу не спровокували масових виїздів з країни, які спостерігалися минулого року", - йдеться у статті.

Також Гастінгс розкритикував оптимістичні прогнози, зроблені в липні після короткочасного заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. За його словами, ніхто, включаючи західну розвідку, не знає, що відбувається в найближчому колі російської влади.

"Безсумнівна напруженість між Кремлем та російським військовим керівництвом може спровокувати серйозні внутрішні потрясіння, хоча ймовірна смерть Пригожина підкреслює ймовірну долю будь-якого суперника Путіна. Можливо, хоч і не ймовірно, що Путін впаде. Однак майже неминуче, якщо це станеться, його замінить такий же відданий війні лідер", - вважає Гастінгс.

За його прогнозом, війна в Україні, ймовірно, триватиме і після 2024 року, тому що Путін покладає великі надії на перемогу Дональда Трампа на виборах в США, після чого республіканці відмовляться від підтримки України.

"Лише коли ця величезна невизначеність буде вирішена, є можливість зупинити вбивства", - вважає він.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Союзники України висловлюють серйозне занепокоєння через те, що війна Росії та України переростає в тривалу боротьбу. Це може зміцнити позицію глави кремлівського режиму Володимира Путіна. Як пише Bloomberg, надії на те, що українські захисники зможуть здійснити остаточний прорив цього року, поступово зникають.

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