УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Буде жахлива кількість смертей": у Bloomberg дали похмурий прогноз про закінчення війни в Україні

Анна Ярославська
29 серпня 2023, 08:24 оновлено 29 серпня, 08:34
2183
Швидке рішення на полі бою рідко буває. Контрнаступ ЗСУ було шалено переоцінений "яструбами" в США та Європі, вважає Макс Гастінгс.

Війна в Україні
Війна продовжуватиметься і після 2024 року - Bloomberg / Колаж Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Війна Росії в Україні триватиме і після 2024 року. Ймовірна смерть ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і внутрішня боротьба в РФ навряд чи є передвісниками радикальних змін. Про це пише оглядач Bloomberg Opinion Макс Гастінгс.

Як йдеться у статті, літня наступальна операція України завдала значних збитків і втрат російським військам. Однак не досягла головної мети - ключового комунікаційного вузла Росії, міста Мелітополь.

відео дня

"Це створює внутрішні моральні труднощі для Володимира Зеленського в Києві та більш серйозні для його західних шанувальників", - пише Гастінгс.

За його словами, контрнаступ ЗСУ був шалено переоцінений "яструбами" в США та Європі, які сказали урядам, що якщо вони нададуть Україні сучасну зброю, то Київ зможе здобути вирішальну перемогу.

"Я припускаю, що незалежно від того, яку зброю постачає Захід, в України немає реальної перспективи повернути Крим або Донбас військовими діями", - зазначає оглядач.

При цьому Гастінгс вважає, що не можна допустити, щоб країна-агресор РФ перемогла.

"Путін зробив ставку на те, що у нього та людей в РФ більше терпіння, витримки і мужності, ніж у "декадентського" Заходу. Ми повинні довести, що він неправий. Якщо ми цього не зробимо — ми зрадимо Україну. Не лише Путін, але і тирани всюди прийдуть до висновку, що агресія окупається. Вони будуть повторювати те, що Росія зробила в Україні знову і знову, не лише за нашого життя, а за життя наших дітей", - вважає Гастінгс.

На його думку, не варто впадати у відчай лише тому, що український наступ цього літа не приніс вирішального результату.

"Великий урок сучасних воєн між потужними індустріальними державами полягає в тому, що чекає жахлива кількість смертей і вбивств, перш ніж одна чи інша сторона переможе. Швидке рішення на полі бою рідко буває", - додає він.

Також оглядач критично ставиться до заяв про те, що за останні 18 місяців санкції послабили Росію, народ не підтримує війну в Україні, а армія РФ ось-ось розпадеться.

"Санкції завдають шкоди Росії, але оскільки багато її людей є державними службовцями, Путін може захистити їх від падіння рівня життя (...) Путін домігся жахливого успіху, переконавши росіян, що вони ведуть екзистенційну боротьбу проти західної агресії. Недавні нові хвилі призову на військову службу не спровокували масових виїздів з країни, які спостерігалися минулого року", - йдеться у статті.

Також Гастінгс розкритикував оптимістичні прогнози, зроблені в липні після короткочасного заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. За його словами, ніхто, включаючи західну розвідку, не знає, що відбувається в найближчому колі російської влади.

"Безсумнівна напруженість між Кремлем та російським військовим керівництвом може спровокувати серйозні внутрішні потрясіння, хоча ймовірна смерть Пригожина підкреслює ймовірну долю будь-якого суперника Путіна. Можливо, хоч і не ймовірно, що Путін впаде. Однак майже неминуче, якщо це станеться, його замінить такий же відданий війні лідер", - вважає Гастінгс.

За його прогнозом, війна в Україні, ймовірно, триватиме і після 2024 року, тому що Путін покладає великі надії на перемогу Дональда Трампа на виборах в США, після чого республіканці відмовляться від підтримки України.

"Лише коли ця величезна невизначеність буде вирішена, є можливість зупинити вбивства", - вважає він.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Союзники України висловлюють серйозне занепокоєння через те, що війна Росії та України переростає в тривалу боротьбу. Це може зміцнити позицію глави кремлівського режиму Володимира Путіна. Як пише Bloomberg, надії на те, що українські захисники зможуть здійснити остаточний прорив цього року, поступово зникають.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував майбутній ймовірний сценарій закінчення війни в Україні.

За його словами, Україні не дасться легко звільнення окупованих РФ територій. Однак у міру просування ЗСУ на Півдні та виходу українських сил в адмінкордон з Кримом події набуватимуть іншого вигляду.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив про існування ризиків, що війна в Україні може перейти в режим "замороженої". За його словами, мало шансів завершити війну найближчим часом, і ці шанси зменшуються з кожним днем, адже наслідки агресії Росії проти України численні.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України. Політик переконана, що таким чином російський диктатор прагне вплинути на темпи і масштаби допомоги Україні у відбитті агресії РФ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Путін Євген Пригожин ПВК Вагнер новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ потужно пошматували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках

ЗСУ потужно пошматували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках

09:38 Україна
"Буде жахлива кількість смертей": у Bloomberg дали похмурий прогноз про закінчення війни в Україні

"Буде жахлива кількість смертей": у Bloomberg дали похмурий прогноз про закінчення війни в Україні

08:24 Україна
Зеленський і прем'єр Японії Кішіда проведуть переговори: про що говоритимуть

Зеленський і прем'єр Японії Кішіда проведуть переговори: про що говоритимуть

07:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:39

F-16 для України: експерти назвали переваги та важливі недоліки винищувачів

09:38

ЗСУ потужно пошматували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках

09:33

У вересні Кремль проведе навчання військ ОДКБ: у ЗСУ оцінили загрозу

09:27

На яких дровах не можна смажити шашлик: 2 породи, які точно зіпсують страву

09:00

Click відкрив перший флагманський магазин техніки в Києві новости компании

Путін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - ЯковенкоПутін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - Яковенко
08:59

"Рома, вибач, у мене літак": Хливнюк висміяв вокаліста "Звірів" , який співав для окупантів

08:55

Гороскоп на завтра 30 серпня 2023: Левам - проблеми із зарплатою, Терезам - хвороба

08:49

Чи піде Росія взимку в атакуПогляд

08:47

Ніде не потрібна: принижена в Росії Лорак втекла з країни

Реклама
08:32

В Україні пенсії забиратимуть інакше: що придумали в Раді

08:24

"Буде жахлива кількість смертей": у Bloomberg дали похмурий прогноз про закінчення війни в Україні

07:27

День пам'яті Захисників України 29 серпня: що сталося в цей день

07:20

Зеленський і прем'єр Японії Кішіда проведуть переговори: про що говоритимуть

06:48

Восени РФ може використовувати для ударів по Україні нову тактику - ISW

06:28

Чому в Україні не люблять турецьку економічну модель?Погляд

05:43

Гороскоп Таро на вересень 2023: Ракам - травма, Левам - спокуси, Дівам - владаВідео

05:00

Чому не можна дарувати ікону і що значить, якщо вона впала: дуже старі прикмети

04:30

Карколомна оптична ілюзія: тільки мудрець помітить приховане число за 3 секунди

04:00

Знайшли на підлозі без свідомості: Адель стало погано під час концерту

03:30

Армія РФ не здатна на масштабні дії восени і взимку – ЯковенкоВідео

Реклама
03:00

Карколомні романи і спонтанні шлюби: астролог здивував прогнозом на вересеньВідео

02:30

Популяризатор української мови назвав аж 48 милозвучних синонімів до слова "бити"

02:15

"Гарматне м'ясо": російський опозиціонер розкрив плани Путіна на нову хвилю мобілізаціїВідео

01:30

Для чого заморожують кефір: несподівана відповідь просто вб'є наповал

28 серпня, понеділок
23:55

РФ вгатила "Ураганами" по приватних будинках у Торецьку: подробиці підступної атаки

23:48

Який насправді зріст у Путіна і як він це приховує: від підборів до фотошопу

23:41

Як зараз виглядає мила відьма Віллоу з серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

23:21

"Ніяких шансів повалити Путіна не існує": опозиціонер здивував подробицямиВідео

22:50

"Українські землі стануть російськими": кандидат у президенти США зробив скандальну заяву

22:43

Зомбі: у мережі висміяли надію Кадишеву за її страшний вигляд

22:16

"Можемо знищувати все російське": у Зеленського повідомили про консенсус з партнерами

22:14

Білоруські військові напали на польських прикордонників

22:10

"Нащадки великої Росії": Папа Римський цинічно закликав росіян "йти вперед з цим"Відео

21:27

Чи посилять мобілізацію в Україні: Резніков пояснив поточну ситуацію

21:18

У життя прийдуть проблеми: астролог назвав небезпечні дати для поїздок

21:06

"Хлопці йдуть пішки вночі, без техніки": Резніков розповів про складне просування ЗСУ

20:04

Яка помилка у вислові "На тобі, Боже, що мені негоже": Авраменко здивував відповіддю

19:58

Pianoбой оголосив про нові правила Нацвідбору на Євробачення-2024Відео

19:18

"Максимальна увага до наступу": Зеленський провів важливе засідання Ставки

19:15

Україну накриє неймовірна спека: розжарить майже до +40

Реклама
19:10

Повна криза: у РФ впав потенціал виробництва танківПогляд

19:06

На початку війни Путін звертався до Шольца із дивним проханням: Bild розкрив подробиці

19:00

Які речі потрібно спалити 30 серпня, щоб відігнати хвороби: прикмети дня

18:50

Загадка не для слабкодухих: потрібно знайти страшну ляльку на картинці

18:16

"Не бачу рішень, які привели б до миру": Угорщина видала цинічну заяву

18:14

Створив катівні на захоплених територіях: головному тюремнику РФ оголошено підозру

18:03

У Києві знайшли полковника СБУ застреленим у кабінеті: перші деталі

17:59

У боях за Україну загинув 21-річний музикант і зірка Х-фактора Савелій ФеданВідео

17:42

Війна в Україні може "заморозитися", мало шансів на її швидке завершення – прем’єр Чехії

17:36

Спробуйте таку смакоту: бездоганний і найніжніший рецепт котлет без м'ясаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти