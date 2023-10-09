"Стирчать вуха не лише Ірану": Подоляк вказав на зв'язок війн в Ізраїлі та Україні

Незважаючи на тисячолітню історію конфлікту Ізраїля і Палестини, напад ХАМАСу 7 жовтня не є випадковістю. Дії були продумані, і до атаки може бути причетний не тільки Іран. Напад стався в момент дискусій про допомогу Україні, політичні турбулентності в США і посилення тиску на Київ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що початок бойових дій в Ізраїлі не є випадковістю. Це продовження атаки на західний світ і світову систему безпеки. За подіями може стояти не тільки Іран.
"Однак слід розуміти, що момент підйому сірника був обраний не випадково. Акція була продумана. І за діями ХАМАС сьогодні стирчать вуха далеко не тільки Ірану", - зазначив Подоляк.
Також він додав, що ХАМАС атакував Ізраїль якраз таки тоді, коли почалися дискусії з приводу військової допомоги Україні, в момент активного політичного процесу і тиску на Київ і союзників.
"Але ми повинні пройти через цей шторм і зберігати стійкість і єдність. І якщо у когось викликає сміх, що напад на Ізраїль призводить до закликів повернутися до постачання зброї Україні... Ви так і не зрозуміли. Це одна війна. На шаховій дошці все взаємопов'язано. І якщо сьогодні не допомогти нам виграти, то завтра не до сміху буде вам", - підкреслив Михайло Подоляк.
Напад ХАМАСу на Ізраїль
Терористи ХАМАС вранці 7 жовтня напали на Ізраїль. Бойовики завдали ударів по центральній і південній частинах держави з повітря, суші і моря з території Сектора Газа. Згідно з даними журналістів, терористи випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет.
Ізраїль оголосив про воєнний стан в країні. Влада біля кордону з Сектором Газа впровадила режим "особливої зони". Армія веде бої з терористами ХАМАС на півдні країни і біля кордону з газу.
Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і готується до мобілізації. Ізраїльський уряд 8 жовтня активував пункт "40 аллеф", що означає оголошення війни. Ізраїль збирається мобілізувати 300 тисяч осіб.
Інші новини:
- До Ізраїлю прямує найбільший авіаносець США, перший літак за допомогою вже прибув - ЗМІ
- Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль: у WSJ розкрили подробиці
- Солідарні з Ізраїлем, захищаємо громадян України: Зеленський зідзвонився з Нетаньяху