"Стирчать вуха не лише Ірану": Подоляк вказав на зв'язок війн в Ізраїлі та Україні

Військовий напад терористів ХАМАС на Ізраїль - продовження атаки на західний світ і систему безпеки, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Напад на Ізраїль було продумано, і за цим стоїть не тільки Іран-Подоляк / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com

Незважаючи на тисячолітню історію конфлікту Ізраїля і Палестини, напад ХАМАСу 7 жовтня не є випадковістю. Дії були продумані, і до атаки може бути причетний не тільки Іран. Напад стався в момент дискусій про допомогу Україні, політичні турбулентності в США і посилення тиску на Київ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що початок бойових дій в Ізраїлі не є випадковістю. Це продовження атаки на західний світ і світову систему безпеки. За подіями може стояти не тільки Іран.

"Однак слід розуміти, що момент підйому сірника був обраний не випадково. Акція була продумана. І за діями ХАМАС сьогодні стирчать вуха далеко не тільки Ірану", - зазначив Подоляк.

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Також він додав, що ХАМАС атакував Ізраїль якраз таки тоді, коли почалися дискусії з приводу військової допомоги Україні, в момент активного політичного процесу і тиску на Київ і союзників.

"Але ми повинні пройти через цей шторм і зберігати стійкість і єдність. І якщо у когось викликає сміх, що напад на Ізраїль призводить до закликів повернутися до постачання зброї Україні... Ви так і не зрозуміли. Це одна війна. На шаховій дошці все взаємопов'язано. І якщо сьогодні не допомогти нам виграти, то завтра не до сміху буде вам", - підкреслив Михайло Подоляк.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Терористи ХАМАС вранці 7 жовтня напали на Ізраїль. Бойовики завдали ударів по центральній і південній частинах держави з повітря, суші і моря з території Сектора Газа. Згідно з даними журналістів, терористи випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет.

Ізраїль оголосив про воєнний стан в країні. Влада біля кордону з Сектором Газа впровадила режим "особливої зони". Армія веде бої з терористами ХАМАС на півдні країни і біля кордону з газу.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і готується до мобілізації. Ізраїльський уряд 8 жовтня активував пункт "40 аллеф", що означає оголошення війни. Ізраїль збирається мобілізувати 300 тисяч осіб.

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