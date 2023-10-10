"Досягли цілей": у ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем - Reuters

Мусу Абу Марзука заявив, що ХАМАС нібито "досяг своїх цілей", тому бойовики відкриті для обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем.

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У ніч на 10 жовтня на півдні Ізраїлю були чутні потужні вибухи з боку сектора Гази / Колаж: Главред. Фото: vocfm.co.za, t.me/yigal_levin

Терористи ХАМАС заявили про готовність до переговорів з Ізраїлем. Про це в понеділок, 9 жовтня, повідомило агенство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ХАМАС Мусу Абу Марзука.

У розмові з журналістами він заявив, що бойовики відкриті для обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем. За його словами, ХАМАС нібито "досяг своїх цілей".

Мусса Абу Марзук додав, що вони відкриті до "всіх політичних діалогів".

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За даними CNN, в ніч на 10 жовтня на півдні Ізраїлю були чутні потужні вибухи з боку сектора Гази.

Журналісти, які працюють в Ізраїлі, почули вибухи в секторі Гази. У Сдероті й Ашкелоні, також було чутно, як над кордоном летіли винищувачі. Повідомили кореспонденти і про роботу безпілотників і вертольота, який летів поблизу кордону.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що удари по сектору Гази - "це лише початок". Він також анонсував "найпотужнішу" атаку на ХАМАС, яка "матиме вплив на покоління".

Крім того, Нетаньяху заявив, що у його країни немає іншого вибору, окрім як почати наземну операцію проти ХАМАС.

У свою чергу, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази - військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.

Як повідомляв Главред, 9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, в які проникли бойовики ХАМАС під час раптової атаки 7 жовтня.

Нагадаємо, видання Reuters писало з посиланням на джерела, що ХАМАСу вдалося застати Ізраїль зненацька своєю атакою завдяки ретельній кампанії обману. ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до війни.

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