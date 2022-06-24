У Росії розбився військовий літак Іл-76: є загиблі і поранені

На борту було дев’ятеро членів екіпажу, уже відомо про чотирьох загиблих.
В РФ біля Рязані розбився російський військово-транспортний літак Іл-76.
Внаслідок цього кількість загиблих уже зросла до чотирьох. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Загалом на борту було дев’ятеро осіб. Ще п’ятеро поранені, їх забрали до лікарні.
Літак впав у поле неподалік від багатоповерхівок, житлові будинки не зачепив. Від удару об землю він загорівся.
Повідомляється, що попередня причина падіння літака – пожежа в одному з двигунів.
За даними Telegram-каналу Baza, військове повітряне судно летіло з Білгорода до Оренбурга. В Рязані літак сідав для дозаправки. Після дозаправки він злетів о 03:05, проте вже менш ніж за хвилину диспетчер аеродрому побачив спалах у районі четвертого двигуна.
Спроби зв’язатися з екіпажем були безуспішними – командири не відповідали. Після цього ІЛ-76 зіткнувся із землею при спробі зайти на посадку.
Раніше повідомлялося, що в РФ на території Ростовської області зазнав аварії штурмовик Су-25 ВКС Росії. За попередніми даними, причиною падіння стала помилка пілотування – літак міг зачепити лінію електропередач. Пілот літака загинув.
Нагадаємо, після вибуху на території Новошахтинського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Ростовській області почалася пожежа, яку все-таки вдалося загасити. А ось у росіян почалася паніка – у всьому вони звинувачують ППО, яка не здатна захистити об'єкти РФ.
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