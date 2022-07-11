Окупанти підняли в небо три літаки Су і запустили по Одеській області відразу 7 ракет

Су-27 / pixabay , wikipedia.org

По Одеській області у понеділок, 11 липня, Росія вдарила 7 ракетами з літаків.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, всі вони прямували з акваторії Чорного моря.

"Близько 11:30 з акваторії Чорного моря окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 і Су-35", - розповів він.

За його словами, одна з ракет влучила в приватний будинок.

"Попередньо без жертв інформація про руйнування уточнюється", - додає Тимошенко.

читайте такожРФ вдарила по Кривому Рогу ракетами Торнадо-з: є загиблі і поранені

Дивіться онлайн новини Одеса

Ракетні удари по Одеській області

Нагадаємо, пізно вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку. В результаті удара 18 людей загинули, серед них дві дитини, 30 людей поранені.

Через удар зруйнована зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх. З-під завалів вдалося врятувати 7 осіб, серед них три дитини.

В результаті удару по базі відпочинку загинули три людини, одна з яких дитина. Ще одна людина була поранена.

Ракетний удар по Одещині було завдано літаками стратегічної авіації у напрямку Чорного моря.

Читайте також: