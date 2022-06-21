Біля кордону України впав російський штурмовик Су-25, пілот загинув

У РФ розбився штурмовик Су - 25 / Shot

У РФ на території Ростовської області зазнав аварії штурмовик Су-25 ВКС Росії.

За попередніми даними, причиною падіння стала помилка пілотування - літак міг зачепити лінію електропередач. Пілот літака загинув.

У Мережі вже з'явилися кадри з місця падіння військового літака РФ з бортовим номером RF-90958.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася за 15 км від кордону з Україною. Літак впав на території хутора Гусєв Чертовського району.

Як пишуть росЗМІ з посиланням на прес-службу Південного військового округу, штурмовик Су-25 зазнав аварії в Ростовській області, льотчик загинув, причина аварії, за попередніми даними - технічна несправність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські воїни знищили на Донбасі російський літак Су-25.

Воїни потрапили у вороже повітряне судно з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".

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